El militar retirado José Eduardo Scaffo fue dejado en libertad por el Tribunal de Apelaciones de primer turno. Los jueces consideraron que el crimen de encubrimiento del homicidio del militante comunista Julian Basilicio Lopez en 1976, por el que Scaffo había sido condenado a ocho años de prisión, había prescripto.
¿Volvió la impunidad?
Tribunal de Apelaciones liberó a militar condenado por crimen de la dictadura
El fiscal Perciballe apelará la decisión del Tribunal de Apelaciones díscolo, que argumentó que el crimen había prescripto.