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Sociedad Tribunal de Apelaciones |

¿Volvió la impunidad?

Tribunal de Apelaciones liberó a militar condenado por crimen de la dictadura

El fiscal Perciballe apelará la decisión del Tribunal de Apelaciones díscolo, que argumentó que el crimen había prescripto.

Tribunal de Apelaciones liberó a militar condenado por crimen de la dictadura&nbsp;

Tribunal de Apelaciones liberó a militar condenado por crimen de la dictadura 
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Por Redacción de Caras y Caretas

El militar retirado José Eduardo Scaffo fue dejado en libertad por el Tribunal de Apelaciones de primer turno. Los jueces consideraron que el crimen de encubrimiento del homicidio del militante comunista Julian Basilicio Lopez en 1976, por el que Scaffo había sido condenado a ocho años de prisión, había prescripto.

La jueza Isaura Tórtora había condenado a Scaffo en agosto de 2025, sin embargo su abogada Rosanna Gavazzo apeló. La suerte quiso que la causa cayera en el Tribunal de Apelaciones integrado por las juezas Graciela Eustachio, Dolores Sanchez, y el juez Marcelo Malvar quienes suelen fallar a favor de los militares.

En este caso, los jueces reconocieron que el crimen de encubrimiento por el que Scaffo fue condenado estaba probado, sin embargo argumentaron que prescribió. En aquel entonces el acusado era el segundo jefe del grupo de Artillería 1, donde la víctima falleció a causa de torturas, hecho que fue oficialmente disfrazado como un suicidio.

El fiscal de delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe expresó a la Diaria que presentará un recurso de Casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Perciballe explicó que el Tribunal desconoció una sentencia previa de la SCJ en la que determina que el encubrimiento no prescribe en los casos de delitos de lesa humanidad.

En la apelación la Fiscalía intentó elevar la imputación de Scaffo de encubrimiento a homicidio, algo que fue rechazado por el Tribunal.

La sentencia completa del Tribunal de Apelaciones

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