Sociedad Carrasco | aeropuerto | sistema

Avance superlativo

Carrasco se pone a la altura de los grandes aeropuertos con un nuevo sistema de aterrizaje

El Aeropuerto de Carrasco dio un paso clave en la modernización de la infraestructura aeroportuaria del país al culminar la instalación del Sistema de Aterrizaje Instrumental de Precisión Categoría III b (ILS CAT IIIb).

carrasco
Por Redacción de Caras y Caretas

El Aeropuerto de Carrasco completó la instalación del ILS Categoría III b, una tecnología que permitirá operar en condiciones de niebla extrema y baja visibilidad. La inversión superó los 20 millones de dólares y se espera que esté operativa para el próximo invierno.

Con esta obra, el Aeropuerto de Carrasco dio un paso clave en la modernización de la infraestructura aeroportuaria del país al culminar la instalación del Sistema de Aterrizaje Instrumental de Precisión Categoría III b (ILS CAT IIIb) en su pista principal. Se trata de una tecnología de última generación que habilita a las aeronaves a aterrizar con seguridad incluso cuando la visibilidad es mínima, una situación habitual durante los meses de invierno.

El proyecto, a cargo de Aeropuertos Uruguay, demandó una inversión superior a los 20 millones de dólares y se ejecutó dentro de los plazos previstos. Las obras comenzaron en enero e incluyeron la incorporación de un completo sistema de radioayuda, una nueva estación meteorológica de alta precisión con sensores distribuidos a lo largo de la pista y un moderno sistema de balizamiento LED compuesto por cerca de 2.000 luces.

Infraestructura aeronáutica nacional fortalecida

Desde la empresa señalaron que la puesta en marcha del ILS CAT IIIb fortalecerá la infraestructura aeronáutica nacional y elevará los estándares de operación y servicio. Entre los principales beneficios se destacan la reducción de demoras, desvíos, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, con un impacto directo tanto en la operativa de las aerolíneas como en la experiencia de los pasajeros.

En paralelo a la instalación física, Aeropuertos Uruguay trabaja junto a los distintos actores del sistema aeronáutico en las calibraciones técnicas, la capacitación del personal y la elaboración de los procedimientos y manuales necesarios para su habilitación definitiva.

El gerente general de la empresa, Jorge Navarro, explicó que el objetivo es que el sistema esté operativo para el próximo invierno, aunque todavía restan coordinar aspectos técnicos vinculados al vuelo de inspección. “Estamos ultimando detalles y coordinando fechas, que a esta altura del año es bastante complicado”, indicó.

Carrasco al nivel de París, Londres y Madrid

Navarro detalló que el sistema se compone de “tres grandes equipos”: la radioayuda que transmite la señal al piloto para permitir el aterrizaje directo en pista cuando no hay visibilidad, una estación meteorológica “mucho más completa que la existente” y el nuevo sistema de iluminación LED para operaciones en baja visibilidad.

En ese marco, afirmó que esta tecnología “equipara” al aeropuerto de Carrasco con grandes terminales internacionales como París, Londres o Madrid, y remarcó que actualmente se están realizando las pruebas piloto finales para que el sistema quede definitivamente habilitado.

