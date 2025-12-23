Carrasco se pone a la altura de los grandes aeropuertos con un nuevo sistema de aterrizaje

Infraestructura aeronáutica nacional fortalecida

Desde la empresa señalaron que la puesta en marcha del ILS CAT IIIb fortalecerá la infraestructura aeronáutica nacional y elevará los estándares de operación y servicio. Entre los principales beneficios se destacan la reducción de demoras, desvíos, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, con un impacto directo tanto en la operativa de las aerolíneas como en la experiencia de los pasajeros.

En paralelo a la instalación física, Aeropuertos Uruguay trabaja junto a los distintos actores del sistema aeronáutico en las calibraciones técnicas, la capacitación del personal y la elaboración de los procedimientos y manuales necesarios para su habilitación definitiva.

El gerente general de la empresa, Jorge Navarro, explicó que el objetivo es que el sistema esté operativo para el próximo invierno, aunque todavía restan coordinar aspectos técnicos vinculados al vuelo de inspección. “Estamos ultimando detalles y coordinando fechas, que a esta altura del año es bastante complicado”, indicó.

Carrasco al nivel de París, Londres y Madrid

Navarro detalló que el sistema se compone de “tres grandes equipos”: la radioayuda que transmite la señal al piloto para permitir el aterrizaje directo en pista cuando no hay visibilidad, una estación meteorológica “mucho más completa que la existente” y el nuevo sistema de iluminación LED para operaciones en baja visibilidad.

En ese marco, afirmó que esta tecnología “equipara” al aeropuerto de Carrasco con grandes terminales internacionales como París, Londres o Madrid, y remarcó que actualmente se están realizando las pruebas piloto finales para que el sistema quede definitivamente habilitado.