Casmu: Fiscalía descartó conductas delictivas que ameriten denuncia penal

Informe de interventores

Los tres interventores marcaron varias irregularidades en las que, según indicaron, incurrió la institución, que recibió una garantía estatal para acceder a un préstamo de US$ 56 millones para evitar el quiebre y superar la "grave crisis financiera".

En resumen los interventores señalaban que "se detectaron desvíos a normativas vigentes, incumplimientos estatutarios, al reglamento de compras, así como otras observaciones a las adquisiciones y los pagos, que implican perjuicios" para Casmu.

"Existe una ausencia muy importante de procedimientos básicos de control interno y de oposición de intereses en relación a adquisiciones y pagos, que no son excepciones sino la regla", añadieron.

Presidente de la mutualista

A fines de enero el presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, descartó un desvío de fondos a través de la compra de servicios a ciertas firmas. “Ya me hubiesen hecho la denuncia penal. No se pudo demostrar, no existe ni existió”, remarcó el directivo.

“Estoy en absoluta tranquilidad de que no hubo desvío de fondos. Nadie se ha enriquecido acá a costilla de Casmu”, añadió Rodríguez.

Horas antes de asumir el nuevo gobierno se designaron nuevos interventores para el Casmu. Se trata del médico Alarico Rodríguez, el abogado Diego Pescadere y el contador Gustavo Fernández Gonella.