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Sociedad tiempo | lluvias |

Pronóstico

¿Cómo estará el tiempo? Entre la inestabilidad inmediata de Inumet y la preocupante advertencia de MetSul

Nieblas persistentes, lluvias aisladas en el sur y el monitoreo de un cambio de patrón climático global que afectará al territorio uruguayo en la segunda mitad del año.

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El tiempo en Uruguay presenta una transición marcada por nubosidad, alta humedad y desmejoramientos puntuales para los próximos días, en un contexto global donde la consolidación temprana de patrones climáticos de gran escala ya capta la atención de los expertos de la región.

El análisis cruzado basado en los reportes técnicos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), las proyecciones dinámicas de viento de Windguru y los informes climáticos globales de la consultora brasileña MetSul, establece el siguiente panorama para el territorio nacional:

Pronóstico de corto plazo e inestabilidad (Inumet)

De acuerdo con Inumet, se espera que las próximas jornadas se mantengan bajo condiciones de abundante nubosidad, persistencia de nieblas y neblinas matinales que afectarán de manera considerable la visibilidad en rutas y zonas suburbanas.

  • Área Metropolitana y Sur: Cielos cubiertos a nubosos con tiempo predominantemente frío. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 8°C a 10°C y máximas que difícilmente superen los 15°C. Se prevé un desmejoramiento con probabilidad de precipitaciones escasas e inestabilidad aislada hacia el fin de semana.

  • Zona Noroeste y Litoral: El norte mantendrá las temperaturas máximas más elevadas del país, con techos térmicos cercanos a los 20°C. No obstante, las mañanas se presentarán cubiertas, con nieblas persistentes y riesgo de tormentas aisladas.

Dinámica de vientos y oleaje costero (Windguru)

La plataforma de predicción de vientos y oleaje Windguru confirma un flujo predominante desde el sureste y este, rotando de manera temporal al noreste.

Las velocidades del viento se mantendrán en un rango moderado de entre 15 y 22 nudos (aproximadamente 28 a 40 km/h). Si bien estas condiciones generarán un escenario de oleaje picado en las costas del Río de la Plata y el Atlántico (especialmente en playas de Montevideo y Maldonado), los modelos descartan en lo inmediato la formación de un temporal costero severo o de características extremas.

Alerta climática a mediano plazo: consolidación de "El Niño" (MetSul)

La consultora de referencia regional MetSul ha emitido un informe clave en el que confirma el inicio e instalación del fenómeno climático global "El Niño".

Según los meteorólogos brasileños, los indicadores atmosféricos y oceánicos apuntan a que este evento podría posicionarse como uno de los más intensos de la historia reciente. Aunque sus manifestaciones iniciales ya contribuyen a la inestabilidad actual, MetSul advierte que los impactos más severos y extremos —traducidos históricamente en tormentas severas y lluvias muy por encima de los promedios normales para Uruguay— comenzarán a consolidarse de manera drástica durante la segunda mitad del año, con especial énfasis a partir de la primavera de 2026 y extendiéndose hacia los primeros meses de 2027.

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