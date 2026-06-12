¿Cómo estará el tiempo? Entre la inestabilidad inmediata de Inumet y la preocupante advertencia de MetSul

Área Metropolitana y Sur: Cielos cubiertos a nubosos con tiempo predominantemente frío. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 8°C a 10°C y máximas que difícilmente superen los 15°C. Se prevé un desmejoramiento con probabilidad de precipitaciones escasas e inestabilidad aislada hacia el fin de semana.

Zona Noroeste y Litoral: El norte mantendrá las temperaturas máximas más elevadas del país, con techos térmicos cercanos a los 20°C. No obstante, las mañanas se presentarán cubiertas, con nieblas persistentes y riesgo de tormentas aisladas.

Dinámica de vientos y oleaje costero (Windguru)

La plataforma de predicción de vientos y oleaje Windguru confirma un flujo predominante desde el sureste y este, rotando de manera temporal al noreste.

Las velocidades del viento se mantendrán en un rango moderado de entre 15 y 22 nudos (aproximadamente 28 a 40 km/h). Si bien estas condiciones generarán un escenario de oleaje picado en las costas del Río de la Plata y el Atlántico (especialmente en playas de Montevideo y Maldonado), los modelos descartan en lo inmediato la formación de un temporal costero severo o de características extremas.

Alerta climática a mediano plazo: consolidación de "El Niño" (MetSul)

La consultora de referencia regional MetSul ha emitido un informe clave en el que confirma el inicio e instalación del fenómeno climático global "El Niño".

Según los meteorólogos brasileños, los indicadores atmosféricos y oceánicos apuntan a que este evento podría posicionarse como uno de los más intensos de la historia reciente. Aunque sus manifestaciones iniciales ya contribuyen a la inestabilidad actual, MetSul advierte que los impactos más severos y extremos —traducidos históricamente en tormentas severas y lluvias muy por encima de los promedios normales para Uruguay— comenzarán a consolidarse de manera drástica durante la segunda mitad del año, con especial énfasis a partir de la primavera de 2026 y extendiéndose hacia los primeros meses de 2027.