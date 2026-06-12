Inisa implementará software para monitorear trayectorias socioeducativas de adolescentes

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y Unicef firmaron un acuerdo para la implementación de un software socioeducativo de gestión por caso, una herramienta que fortalecerá el seguimiento individualizado de los adolescentes que están a cargo de la institución.
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La herramienta implicará "un salto cualitativo" en la gestión y estará operativa este año, informó su presidente, Jaime Saavedra.
Detalles del acuerdo entre Inisa y Unicef
El acuerdo tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema informático que permita planificar, registrar, monitorear y evaluar los procesos de intervención socioeducativa de los y las adolescentes que se encuentran a cargo del Inisa.
La plataforma estará basada en un modelo de gestión por caso, centrado en los proyectos socioeducativos individuales. De esta forma, permitirá acompañar las trayectorias de cada uno de los adolescentes.
Saavedra, dijo que contar con información detallada y rigurosa es un salto cualitativo. Asimismo, manifestó su aspiración de que la información se pueda compartir con otras instituciones.
El software será financiado con aportes de ambas instituciones y será instalado en 150 computadoras, cuya compra será financiadas por la Junta Nacional de Drogas (JND), en el marco de un acuerdo de cooperación firmado en 2025.
En tanto, el representante de Unicef en Uruguay, Francisco Benavides, sostuvo Inisa es pionero en la implementación de este instrumento y que es una oportunidad de centrar el esfuerzo colectivo en lo que los adolescentes necesitan.