¿Quién es Mariani, el árbitro para el debut de Uruguay?

¿Quién es Mariani, el árbitro del debut de Uruguay?

El árbitro italiano de 44 años, comenzó su carrera en el año 2007. De ahí en más, fue escalando llegando a ser nombrado como árbitro FIFA en el año 2019.

Entre sus eventos más destacados, fue parte del equipo de árbitros de la última Copa América en 2024. En esa competencia dirigió tres encuentros: Estados Unidos ante Bolivia y Jamaica frente a Venezuela por la fase de grupos, mientras que estuvo presente en el partido de cuartos de final en el que Colombia venció a Panamá.

Además, en 2025 dirigió la final de la Copa de Italia entre Milán y Bologna, mientras que fue designado para arbitrar la final del Mundial sub-20 entre Argentina y Marruecos.

Este año, Maurizio Marianni fue el árbitro de la final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano.