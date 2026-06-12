¿Quién es Mariani, el árbitro para el debut de Uruguay?

En las últimas horas, la FIFA hizo públicas las nominaciones para los siguiente encuentros del Mundial. Entre las ternas, se designó a un árbitro italiano para lo que será el debut de Uruguay en el Mundial ante Arabia Saudita el próximo lunes.
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El elegido para impartir justicia en el choque celeste será Maurizio Mariani, quien estará acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni por bandas. El cuarto árbitro será el canadiense Drew Fischer, mientras que el quinto juez será Michael Barwegen, también de Canadá. Aún no se designó al equipo arbitral que actuará en el VAR.
Uruguay debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita, encuentro que comenzará a las 19:00 horas de nuestro país y tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.
¿Quién es Mariani, el árbitro del debut de Uruguay?
El árbitro italiano de 44 años, comenzó su carrera en el año 2007. De ahí en más, fue escalando llegando a ser nombrado como árbitro FIFA en el año 2019.
Entre sus eventos más destacados, fue parte del equipo de árbitros de la última Copa América en 2024. En esa competencia dirigió tres encuentros: Estados Unidos ante Bolivia y Jamaica frente a Venezuela por la fase de grupos, mientras que estuvo presente en el partido de cuartos de final en el que Colombia venció a Panamá.
Además, en 2025 dirigió la final de la Copa de Italia entre Milán y Bologna, mientras que fue designado para arbitrar la final del Mundial sub-20 entre Argentina y Marruecos.
Este año, Maurizio Marianni fue el árbitro de la final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano.