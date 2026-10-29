Alquilan balcones por hasta 400 dólares para ver al papa León XIV

De esta manera, los balcones con vista a la plaza se convirtieron en una alternativa para quienes quieren seguir la misa desde un lugar privilegiado, sin depender de conseguir una ubicación entre la multitud que se espera para el acontecimiento religioso.

Qué se puede llevar a la misa del papa León XIV

Mientras se organiza la llegada de los visitantes, las autoridades también ajustan las medidas de seguridad para ingresar a los espacios donde se celebrarán las actividades.

Entre los elementos permitidos se encuentran:

Botellas plásticas de agua, que podrán recargarse en los puntos de hidratación.

Banquitos pequeños de pesca, pero no sillas playeras ni sombrillas.

Un refrigerio o alimento liviano.

Mate y termo.

Mochilas o carteras pequeñas.

Protector solar, gorro y lentes de sol.

Capas o pilotos de lluvia.

Documento de identidad, celular cargado y medicación personal.

En cambio, estará prohibido ingresar con mochilas grandes, bolsos voluminosos, conservadoras, botellas de vidrio, latas u objetos cortantes. Tampoco se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, pirotecnia, bengalas, punteros láser, banderas o carteles con mástiles grandes, drones, mascotas ni armas de ningún tipo.

Con la misa del domingo 8 de noviembre como punto central de la visita, Florida se prepara para recibir a los fieles y visitantes. La demanda de alojamiento y los precios de los balcones con vista a la plaza muestran otra dimensión de la expectativa que genera la llegada del papa León XIV a Uruguay.