Diputados del Frente Amplio y de Cabildo Abierto presentaron campaña para prevenir consumo de marihuana

Señalaron que la campaña tendrá alcance nacional y tiene como objetivo advertir los efectos adversos que tiene el consumo de marihuana.

La campaña estará dirigida tanto a la población en general como a grupos etarios específicos, como los jóvenes y adolescentes.

¿Qué dijo el IRCCA sobre el consumo de cannabis?

Respecto de los índices de consumo desde la legalización de la marihuana, el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Martín Rodríguez, aseguró que la venta legal de marihuana en farmacias, regulada por el Estado hace más de una década, no implicó un aumento del consumo.

“No hay un aumento del consumo de cannabis que sea asociado al cambio regulatorio que nuestro país tuvo hace más de una década”, aseveró Rodríguez en la conferencia de prensa junto a Pérez Bonavita y Preve.

Aseguró que “el consumo se ha estabilizado, y para algunos grupos específicos, como adolescentes, se puede ver que esa estabilidad da paso a un decrecimiento del consumo de cannabis”.

La nueva campaña de prevención del IRCCA

Esta semana comenzó a emitirse una nueva campaña de prevención sobre el consumo de marihuana, titulada “ConCiencia”.

La serie, pautada por el IRCCA, promueve el autocuidado, el uso responsable y una mirada que permita desestigmatizar a quienes consumen.

La comunicación está dividida en mensajes dirigidos a diferentes grupos, por ejemplo, a embarazadas, estudiantes y trabajadores.

En ese sentido, las piezas de la campaña recuerdan las responsabilidades de cada ciudadano y las sanciones que pueden aplicarse por estar bajo los efectos del cannabis en el trabajo o al conducir.