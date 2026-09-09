Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad contenedores | arbitraje |

Puerto de Montevideo

Accionista de Montecon presentó proyecto de terminal de contenedores

Luego de que se anunciara que se retirará la denuncia de arbitraje internacional, la empresa Neltume presentó proyecto al gobierno.

Accionista de Montecon presenta proyecto de terminal portuaria

Accionista de Montecon presenta proyecto de terminal portuaria
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La iniciativa denominada “Montevideo Container Terminal” demandará 1800 puestos de trabajo durante su construcción, y refleja la confianza de la compañía en el potencial logístico y comercial de Uruguay.

La propuesta busca consolidar al Puerto de Montevideo como un hub estratégico para el comercio exterior, y en las cadenas logísticas regionales para lograr la mayor eficiencia operativa de la costa este Atlántica.

El proyecto contempla la construcción de una terminal especializada de contenedores de estándar internacional. Considera aproximadamente 940 metros de línea de atraque para 2 buques post panamax de última generación e incluye un muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas. Incluye 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad. Y contaría con una capacidad para movilizar hasta aproximadamente 1.150.000 contenedores al año.

“Estamos convencidos de que esta iniciativa privada responde a una necesidad concreta del sistema portuario uruguayo” con esta infraestructura “Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estar en el centro del comercio internacional de la región”, señaló Fernando Reveco, Gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports, a Portal Portuario.

La iniciativa fue presentada formalmente a la Presidencia de la República bajo el nombre Montevideo Container Terminal (MCT), iniciando así su proceso de evaluación por parte de las autoridades uruguayas.

Arbitrajes internacionales

La semana pasada el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció luego del Consejo de Ministros, que las empresas accionistas de Montecon estaban en proceso de desistir al arbitraje internacional que habían iniciado contra el Estado uruguayo.

Las firmas Neltume y Atco habían presentado denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, que según informó Díaz estarían próximas a retirarse.

Temas

Te puede interesar