Accionista de Montecon presentó proyecto de terminal de contenedores

El proyecto contempla la construcción de una terminal especializada de contenedores de estándar internacional. Considera aproximadamente 940 metros de línea de atraque para 2 buques post panamax de última generación e incluye un muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas. Incluye 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad. Y contaría con una capacidad para movilizar hasta aproximadamente 1.150.000 contenedores al año.

“Estamos convencidos de que esta iniciativa privada responde a una necesidad concreta del sistema portuario uruguayo” con esta infraestructura “Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estar en el centro del comercio internacional de la región”, señaló Fernando Reveco, Gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports, a Portal Portuario.

La iniciativa fue presentada formalmente a la Presidencia de la República bajo el nombre Montevideo Container Terminal (MCT), iniciando así su proceso de evaluación por parte de las autoridades uruguayas.

Arbitrajes internacionales

La semana pasada el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció luego del Consejo de Ministros, que las empresas accionistas de Montecon estaban en proceso de desistir al arbitraje internacional que habían iniciado contra el Estado uruguayo.

Las firmas Neltume y Atco habían presentado denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, que según informó Díaz estarían próximas a retirarse.