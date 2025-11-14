Ciclo sobre embarazo y drogas: la necesidad de "combatir la estigmatización, la misoginia y la aporofobia"

Recordó que prácticas históricamente naturalizadas, como fumar o consumir alcohol durante el embarazo, hoy se reconocen como factores de riesgo significativos. En ese sentido, subrayó la importancia de promover mensajes preventivos claros, como la recomendación de evitar el consumo de alcohol durante el embarazo para reducir riesgos graves y prevenibles.

Además, enfatizó que los desafíos actuales requieren un compromiso conjunto del Estado y los equipos profesionales, para garantizar condiciones que mejoren la calidad de vida de las madres, los niños y las futuras generaciones.

fgr_02 (4) Virginia Cardozo y Gabriel Rossi. Presidencia

Virginia Cardozo: "Las mujeres embarazadas son sujetos de derecho"

Por su parte, la gerenta del programa Uruguay Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), señaló que uno de los principales desafíos en el abordaje del embarazo y el consumo de drogas es asumir la complejidad de estos procesos, que combinan factores biológicos y sociales.

Cardozo mencionó la necesidad de combatir la fuerte estigmatización que enfrentan las mujeres embarazadas que consumen sustancias, a menudo atravesada por sesgos de misoginia y aporofobia, ya que se convierten en una barrera para pedir ayuda.

En ese sentido, incentivó a los equipos a cuestionarse e identificar cómo ciertas prácticas pueden reproducir violencias simbólicas, incluyendo las citadas.

También remarcó que, el sujeto de derecho es la mujer y que no se debe invisibilizar su autonomía ni reducirla a “un envase” de un futuro recién nacido. Asimismo, destacó la necesidad de equilibrar los enfoques obstétrico, de salud mental y de atención al consumo, que siempre deben estar al servicio del bienestar integral de la persona gestante.

Finalmente, advirtió sobre la importancia de visibilizar las particularidades de las disidencias sexogenéricas, en especial, en casos de varones trans que cursan embarazos en contextos de consumo, quienes enfrentan vulneraciones específicas y profundas que deben ser atendidas desde una perspectiva de derechos.