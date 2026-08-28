OSE invertirá U$S 14 millones para ampliar red de saneamiento en Punta del Este

Recordó que tiempo atrás se habían anunciado los trabajos en la planta de tratamiento y el refuerzo de las líneas de agua potable de San Carlos, además de las obras en El Tesoro y en la troncal de José Ignacio, así como las acciones previstas para mejorar la planta de tratamiento de Pan de Azúcar.

Inversión en Maldonado

En este contexto, el organismo desarrolla un trabajo con la Intendencia de Maldonado, que se extenderá durante 18 meses, con una pausa durante la temporada estival. El plan de inversiones en Maldonado supera los 60 millones de dólares, el doble del monto destinado anualmente a saneamiento durante el período anterior.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Miguel Ángel Abella, señaló que a futuro los planes también estarán dirigidos a otros puntos del departamento y afirmó que “se van a lograr muchas cosas en este período de gobierno que queden reflejadas en calidad de vida y desarrollo para la gente”.

Satisfacción en el departamento

Damián Tort, alcalde de Maldonado, destacó el proceso concretado por los vecinos que durante años reclamaron mejoras en el servicio de saneamiento. En ese sentido, recordó que, luego de reunir firmas para plantear la necesidad, hoy a ese reclamo se responde con obras concretas: “La alegría es enorme porque hoy todo ese trabajo previo se ve plasmado en las obras de saneamiento”, consideró.

Las obras de saneamiento previstas en nueve departamentos permitirán mejorar la cobertura del servicio para más de 340.000 personas. La inversión total será del orden de los U$S 245 millones.

En el marco de este plan, OSE construirá y ampliará redes, instalará tuberías de impulsión, ejecutará conexiones domiciliarias, construirá estaciones de bombeo y desarrollará plantas de tratamiento de líquidos residuales en diferentes departamentos.