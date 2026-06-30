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Deportes Santiago Peña | Alemania |

Mundial 2026

Paraguay venció a Alemania y el presidente Santiago Peña proclamó un feriado

Tras la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final en el Mundial, el mandatario Santiago Peña desató los festejos.

Festejos en Paraguay

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 EFE
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Las calles de Asunción se transformaron en un escenario de festejos apenas se consumó el triunfo por 4-3 en la tanda de penales, luego de que ambos equipos igualaran 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario. Miles de personas se congregaron en el microcentro de la capital paraguaya para celebrar una de las victorias más importantes en la historia reciente del fútbol del país.

La selección dirigida por Gustavo Alfaro llegaba al encuentro como clara víctima frente a una selección alemana que ostenta cuatro títulos mundiales y que aparecía entre las favoritas para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el conjunto sudamericano volvió a demostrar su capacidad para competir ante las grandes potencias del fútbol internacional.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el arquero Orlando Gill, quien se convirtió en héroe nacional tras detener dos disparos en la definición desde los doce pasos y sellar la clasificación paraguaya.

En medio de los festejos, la joven Kiara Cristaldo, de 22 años, aseguró que nunca perdió la esperanza en la clasificación pese a los pronósticos adversos y a la jerarquía del rival europeo. El sentimiento fue compartido por miles de aficionados que coparon las calles y plazas de la capital paraguaya.

También el asunceno Alcides Martínez destacó el espíritu del equipo y recordó que antes del encuentro algunos análisis deportivos europeos minimizaban las posibilidades de la Albirroja. "Somos un equipo de tercera, sí, es cierto, pero le ganamos a Alemania", ironizó durante las celebraciones.

La victoria adquiere una dimensión todavía mayor si se tiene en cuenta que Paraguay regresó a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia y logró eliminar en su primer cruce eliminatorio a una de las selecciones más exitosas de la historia.

Pocos minutos después del pitazo final, el presidente Santiago Peña sorprendió con un anuncio que rápidamente se volvió viral en redes sociales. "¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!", escribió el mandatario en su cuenta oficial, un mensaje que acumuló millones de visualizaciones y miles de reacciones en cuestión de minutos.

El vicepresidente Pedro Alliana también se sumó a la celebración y respaldó la iniciativa presidencial. "Si me autorizas Presidente firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!", publicó en sus redes sociales.

Ahora Paraguay espera conocer a su próximo rival en octavos de final, que saldrá del cruce entre Francia y Suecia. Pero, al menos por un día, el país entero parece haber decidido dejar de lado cualquier otra preocupación para celebrar una clasificación que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte paraguayo.

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