Paraguay venció a Alemania y el presidente Santiago Peña proclamó un feriado

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el arquero Orlando Gill, quien se convirtió en héroe nacional tras detener dos disparos en la definición desde los doce pasos y sellar la clasificación paraguaya.

En medio de los festejos, la joven Kiara Cristaldo, de 22 años, aseguró que nunca perdió la esperanza en la clasificación pese a los pronósticos adversos y a la jerarquía del rival europeo. El sentimiento fue compartido por miles de aficionados que coparon las calles y plazas de la capital paraguaya.

También el asunceno Alcides Martínez destacó el espíritu del equipo y recordó que antes del encuentro algunos análisis deportivos europeos minimizaban las posibilidades de la Albirroja. "Somos un equipo de tercera, sí, es cierto, pero le ganamos a Alemania", ironizó durante las celebraciones.

La victoria adquiere una dimensión todavía mayor si se tiene en cuenta que Paraguay regresó a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia y logró eliminar en su primer cruce eliminatorio a una de las selecciones más exitosas de la historia.

Pocos minutos después del pitazo final, el presidente Santiago Peña sorprendió con un anuncio que rápidamente se volvió viral en redes sociales. "¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!", escribió el mandatario en su cuenta oficial, un mensaje que acumuló millones de visualizaciones y miles de reacciones en cuestión de minutos.

El vicepresidente Pedro Alliana también se sumó a la celebración y respaldó la iniciativa presidencial. "Si me autorizas Presidente firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!", publicó en sus redes sociales.

Ahora Paraguay espera conocer a su próximo rival en octavos de final, que saldrá del cruce entre Francia y Suecia. Pero, al menos por un día, el país entero parece haber decidido dejar de lado cualquier otra preocupación para celebrar una clasificación que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte paraguayo.