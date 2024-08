Colectivo en situación de calle reclama mas políticas del MIDES

Para Nitep el aumento de gente en situación de calle no esta acompañado por parte del MIDES de ampliar los dispositivos (Centros Nocturnos, Refugios) ni los recursos humanos técnicos necesarios , como personal médico y especializados en salud mental.

WhatsApp Image 2024-08-19 at 11.04.41.jpeg

Políticas públicas rengas

Entre las varias organizaciones que institucionalmente monitorean la realidad de la gente en situación de calle, se encuentra el equipo del Defensoría de las vecinas y los vecinos.

En diálogo con Caras y Caretas, Daniel Arbulo coordinador de dicho equipo explicó que "La Defensoría es una institución de promoción de derechos humanos y tiene dos tareas fundamentales. Una es contribuir a la mejora de los servicios públicos, a la contribución también de la gestión de parte de lo municipal y otro componente es el de promoción de derechos. En el caso de la marcha nosotros entramos haciendo un respaldo de observadores para que la marcha tenga su derecho a la movilización y a la libre expresión de forma tranquila con la seguridad del caso. Y a su vez somos parte de un tramado de instituciones que formamos un análisis de la situación de las personas en calle".

Refiriéndose a las políticas públicas Arbulo sostiene que " todas las instituciones públicas, pero también de la sociedad civil, tenemos que pensar una nueva forma de hacer política para atender el problema del calle, no como la cuestión inmediata, sino como un problema importante, urgente, pero que tiene muchos componentes. Tiene el componente de vivienda, obviamente el componente salud mental, el componente de trabajo, el componente de educación, el componente cultural y el de relación con los vecinos y vecinos. Parece que no es la solución pensar que si hay alguien en el calle lo que tiene que hacer el Estado es removerlo de ese lugar y ofrecerle un alojamiento que no siempre está visitado, controlado".

La marcha terminó con una lectura de una suerte de proclama reivindicativa y el relato de algunos asistentes sobre su experiencia de vivir en la calle.