Mevir coordina intervenciones y proyecta alcanzar 5.000 soluciones habitacionales

El presidente de Mevir, Andrés Lima, inició una ronda de reuniones con autoridades departamentales para coordinar las futuras intervenciones que el organismo llevará adelante en distintas zonas del país, con el objetivo de alinear las prioridades de los gobiernos departamentales con los lineamientos estratégicos de la institución.
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Lima recordó que recientemente fueron anunciadas nueve intervenciones en diferentes localidades y adelantó que, tras culminar los encuentros con los intendentes, se confirmarán al menos otras nueve actuaciones que serán definidas de manera conjunta con las administraciones departamentales.
Avances en Paysandú y atención a zonas rurales
En el departamento de Paysandú, Mevir ya se encuentra trabajando en Chapicuy y recientemente puso en marcha un plan de ocho viviendas en Bellavista. Además, desarrolla acciones en varias localidades ubicadas sobre el eje de la Ruta 26, con el propósito de erradicar agrupamientos irregulares en áreas rurales alejadas.
Las intervenciones alcanzan a localidades como Ceballos, Federación, Soto, Gallinal y El Eucalipto, donde se busca mejorar las condiciones habitacionales de las familias residentes.
Asimismo, el organismo autorizó una actuación especial en la zona de La Tentación, luego de los daños provocados por granizadas y fuertes vientos que afectaron viviendas de esa comunidad.
Vivienda, regularización y apoyo al desarrollo rural
El titular de Mevir explicó que la planificación para los próximos años incluye no solo la construcción de viviendas nucleadas, sino también programas de construcción en terreno propio, recuperación de viviendas abandonadas, entrega de títulos de propiedad, electrificación rural, perforaciones para acceso a agua potable y respaldo a pequeños y medianos productores rurales.
Lima destacó que el organismo cuenta con un presupuesto aprobado que permitirá alcanzar cerca de 5.000 soluciones habitacionales durante el actual quinquenio, al tiempo que profundizará las acciones de regularización dominial y recuperación de viviendas deshabitadas.
En ese marco, señaló que durante 2025 se entregaron 554 títulos de propiedad y que la meta para este año es superar esa cifra. Además, recordó que el año pasado fueron recuperadas más de 50 viviendas abandonadas y que para 2026 se prevé incrementar significativamente ese número.