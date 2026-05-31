Mevir coordina intervenciones y proyecta alcanzar 5.000 soluciones habitacionales

Las intervenciones alcanzan a localidades como Ceballos, Federación, Soto, Gallinal y El Eucalipto, donde se busca mejorar las condiciones habitacionales de las familias residentes.

Asimismo, el organismo autorizó una actuación especial en la zona de La Tentación, luego de los daños provocados por granizadas y fuertes vientos que afectaron viviendas de esa comunidad.

Vivienda, regularización y apoyo al desarrollo rural

El titular de Mevir explicó que la planificación para los próximos años incluye no solo la construcción de viviendas nucleadas, sino también programas de construcción en terreno propio, recuperación de viviendas abandonadas, entrega de títulos de propiedad, electrificación rural, perforaciones para acceso a agua potable y respaldo a pequeños y medianos productores rurales.

Lima destacó que el organismo cuenta con un presupuesto aprobado que permitirá alcanzar cerca de 5.000 soluciones habitacionales durante el actual quinquenio, al tiempo que profundizará las acciones de regularización dominial y recuperación de viviendas deshabitadas.

En ese marco, señaló que durante 2025 se entregaron 554 títulos de propiedad y que la meta para este año es superar esa cifra. Además, recordó que el año pasado fueron recuperadas más de 50 viviendas abandonadas y que para 2026 se prevé incrementar significativamente ese número.