La discusión sobre la próxima Rendición de Cuentas comenzó a generar tensiones entre el gobierno y los sindicatos públicos. Este domingo, el Pit-Cnt y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) expresaron su preocupación por los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al considerar que podrían derivar en un ajuste dentro del sector público.
Paro el 10 de junio
Pit-Cnt y COFE preocupados por posible ajuste en el Estado ante la Rendición de Cuentas
La Rendición de Cuentas se perfila así como uno de los primeros focos de conflicto entre el gobierno y los sindicatos estatales.