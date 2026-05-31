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Paro el 10 de junio

Pit-Cnt y COFE preocupados por posible ajuste en el Estado ante la Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas se perfila así como uno de los primeros focos de conflicto entre el gobierno y los sindicatos estatales.

Joselo López, COFE, habló de los principales desafíos del movimiento sindical.

Joselo López, COFE, habló de los principales desafíos del movimiento sindical.

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Por Redacción Caras y Caretas

La discusión sobre la próxima Rendición de Cuentas comenzó a generar tensiones entre el gobierno y los sindicatos públicos. Este domingo, el Pit-Cnt y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) expresaron su preocupación por los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al considerar que podrían derivar en un ajuste dentro del sector público.

Posición de COFE

El secretario general de ambas organizaciones, José Lorenzo López, calificó los criterios anunciados por el gobierno como “bastante complejos” y sostuvo que generan incertidumbre en distintas dependencias estatales. Según explicó, uno de los aspectos que más inquieta a los sindicatos es la posibilidad de que los organismos vean reducidos sus recursos en función del nivel de ejecución presupuestal alcanzado en el período anterior.

“Si un ministerio tenía un crédito de 100 y ejecutó 80, lo que te van a habilitar es 80”, señaló López en un comunicado difundido por la organización sindical. A juicio de los trabajadores, este mecanismo podría consolidar una reducción de recursos en áreas que ya enfrentan dificultades para desarrollar sus políticas.

El dirigente también cuestionó el concepto de “reasignación de gasto” planteado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Según sostuvo, la ausencia de incrementos presupuestales obligaría al gobierno a redistribuir recursos existentes entre distintas áreas de gestión.

“Si no va a haber incremento presupuestal para el desarrollo de algunas políticas, evidentemente lo que van a hacer es sacar de un lado para poner en otro”, afirmó.

Desde la central sindical recuerdan que la preocupación por una eventual política de ajuste ya había sido planteada durante el acto del 1º de Mayo, cuando el Pit-Cnt advirtió sobre las consecuencias que podría tener una estrategia basada en la contención del gasto público.

Ante este escenario, las organizaciones preparan una respuesta. El próximo 3 de junio, el Departamento de Estatales y Municipales del Pit-Cnt analizará la situación y evaluará solicitar una convocatoria urgente al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público.

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