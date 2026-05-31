Pit-Cnt y COFE preocupados por posible ajuste en el Estado ante la Rendición de Cuentas

El dirigente también cuestionó el concepto de “reasignación de gasto” planteado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Según sostuvo, la ausencia de incrementos presupuestales obligaría al gobierno a redistribuir recursos existentes entre distintas áreas de gestión.

“Si no va a haber incremento presupuestal para el desarrollo de algunas políticas, evidentemente lo que van a hacer es sacar de un lado para poner en otro”, afirmó.

Desde la central sindical recuerdan que la preocupación por una eventual política de ajuste ya había sido planteada durante el acto del 1º de Mayo, cuando el Pit-Cnt advirtió sobre las consecuencias que podría tener una estrategia basada en la contención del gasto público.

Ante este escenario, las organizaciones preparan una respuesta. El próximo 3 de junio, el Departamento de Estatales y Municipales del Pit-Cnt analizará la situación y evaluará solicitar una convocatoria urgente al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público.