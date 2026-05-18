Compañeros lamentaron femicidio de consejala: "Una tipa íntegra y con vocación de servicio"

Los investigadores entienden que el policía había planificado cómo actuar el sábado, cuando llegó a la zona rural de Las Brujas en la ruta 49, donde la mujer vivía con su actual pareja.

Luego de ingresar y, tras lo que se entiende como una mínima resistencia de las víctimas, el policía comenzó a disparar con su arma de reglamento hasta cerciorarse de que ambos estaban fallecidos. Unos minutos después se disparó a sí mismo y los tres cadáveres fueron encontrados en la misma habitación.

El novio de la expareja del policía, que dedicaba su vida a trabajos de campo y tenía como hobby los caballos. En varios desfiles, tanto locales como de otros departamentos, el hombre —quien no superaba los 30 años— solía aparecer con algunos de sus equinos.

Sus padres son conocidos en la zona y los allegados a la familia coinciden en que el hombre siempre estaba al tanto de lo que le pasaba a sus progenitores. Hacía algunos meses había comenzado la relación con la mujer y, si bien no solía entrometerse en el vínculo que ella tenía con el policía, sí alcanzó a hablar con él para decirle que se tranquilizara.

“Nunca fue de pelear, era un gurí muy bonachón. Incapaz de hacerte mal, todo lo contrario, hasta demasiado bueno”, comentó uno de los familiares del fallecido.

Mensajes de condolencias

La mujer, en tanto, se llamaba Florencia Rodríguez y era concejala de Los Cerrillos. Varios compañeros emitieron mensajes de condolencias tras su muerte e incluso el Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio sacó un comunicado lamentando el trágico fallecimiento.

En los posteos de los compañeros todos coinciden en la vocación de servicio de Florencia, además de que aseguran que el vínculo que tenía con su entorno laboral era “excelente”.

“Una mujer que siempre estaba dispuesta a prestar una oreja y, cuando podía, un consejo. Una tipa íntegra”,comentó una de las personas que se expresó en redes sociales.