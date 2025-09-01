Colonia recibirá más de $65 millones para mejorar caminos rurales productivos

En el caso de Colonia, la inversión se orienta a caminos vinculados directamente a actividades productivas como la lechería, la agricultura y la vitivinicultura, sectores que marcan el perfil económico del departamento.

Financiamiento y ejecución

El financiamiento proviene del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que en 2025 registra una ejecución acumulada del 46,5% y un presupuesto comprometido del 93%. Según los datos oficiales, estos números confirman una aceleración en la inversión de obras públicas a nivel local.

Impacto estratégico

La aprobación de este proyecto confirma la prioridad que los caminos rurales productivos tienen en la agenda de descentralización y desarrollo. En el caso de Colonia, el respaldo económico representa no solo una mejora en la infraestructura vial, sino también un impulso para la calidad de vida de las familias rurales y la sostenibilidad de la producción.