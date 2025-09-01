La Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) aprobó un proyecto clave para el departamento de Colonia, en el marco del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos. La iniciativa contará con una inversión de $65.067.737 destinada a reforzar la conectividad de áreas rurales con alta incidencia en la producción.
Colonia recibirá más de $65 millones para mejorar caminos rurales productivos
