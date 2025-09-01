Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Colonia | producción |

Descentralización y desarrollo

Colonia recibirá más de $65 millones para mejorar caminos rurales productivos

La Comisión Sectorial de Descentralización aprobó un proyecto que busca fortalecer la conectividad vial en zonas estratégicas para la producción.

Mejoras en cominería rural en Colonia
Por Redacción de Caras y Caretas

La Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) aprobó un proyecto clave para el departamento de Colonia, en el marco del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos. La iniciativa contará con una inversión de $65.067.737 destinada a reforzar la conectividad de áreas rurales con alta incidencia en la producción.

El objetivo es facilitar el acceso de los productores y mejorar el transporte de mercaderías hacia centros urbanos y puertos, un aspecto considerado fundamental para la competitividad de la región.

Infraestructura para la producción

El proyecto de Colonia forma parte de una estrategia nacional de fortalecimiento de la red vial departamental. En la misma sesión, la CSD avanzó en obras de infraestructura en Lavalleja, Maldonado y Cerro Largo, además de analizar otros 26 proyectos presentados por 11 departamentos, con un presupuesto estimado superior a los $805 millones.

En el caso de Colonia, la inversión se orienta a caminos vinculados directamente a actividades productivas como la lechería, la agricultura y la vitivinicultura, sectores que marcan el perfil económico del departamento.

Financiamiento y ejecución

El financiamiento proviene del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que en 2025 registra una ejecución acumulada del 46,5% y un presupuesto comprometido del 93%. Según los datos oficiales, estos números confirman una aceleración en la inversión de obras públicas a nivel local.

Impacto estratégico

La aprobación de este proyecto confirma la prioridad que los caminos rurales productivos tienen en la agenda de descentralización y desarrollo. En el caso de Colonia, el respaldo económico representa no solo una mejora en la infraestructura vial, sino también un impulso para la calidad de vida de las familias rurales y la sostenibilidad de la producción.

