Atractiva grilla

Colonia presentó su programación de espectáculos para Semana de Turismo

La Intendencia de Colonia, con apoyo del Ministerio de Turismo, anunció una agenda descentralizada de actividades y shows gratuitos en distintas localidades del departamento.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Intendencia de Colonia presentó este miércoles la programación de actividades y espectáculos que se desarrollarán durante la próxima Semana de Turismo en distintos puntos del departamento, con el apoyo del Ministerio de Turismo.

El lanzamiento se realizó en el jardín del Centro Cultural Bastión del Carmen y contó con la presencia del intendente Guillermo A. Rodríguez, el ministro de Turismo Pablo Menoni, la secretaria general Belén Rico Skerl, el director nacional de Turismo Cristian Pos, el diputado Mario Colman, además de directores departamentales, ediles, alcaldes y representantes de diversas instituciones.

Durante la actividad, el director de la Unidad Asesora de Colaboraciones y Eventos, Fernando Meirás, presentó la grilla de espectáculos, que incluye artistas nacionales e internacionales en diferentes localidades del departamento.

Lucas Sugo, el Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti encabezan la grilla

Entre los principales shows anunciados se destaca la presentación del cantante Lucas Sugo el 29 de marzo en el Ruedo Patria y Tradición de Valdense. Posteriormente, el 3 de abril actuará Chaqueño Palavecino en el Teatro de Verano de Carmelo, mientras que el 4 de abril el cierre será en la rambla de Colonia con la reconocida artista argentina Soledad Pastorutti.

Durante su intervención, el ministro Menoni felicitó al intendente Rodríguez y a su equipo por la conformación de la programación, destacando la calidad de los artistas y el hecho de que los espectáculos se distribuyan en distintas localidades del departamento. Según señaló, la propuesta combina la gestión del gobierno departamental con la democratización de la cultura, ofreciendo una experiencia atractiva tanto para residentes como para turistas.

Asimismo, valoró la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la articulación entre el sector público y el privado, destacando el trabajo del director nacional de Turismo, Cristian Pos, y de la Asociación Turística de Colonia.

Por su parte, el intendente Rodríguez sostuvo que la propuesta para Semana de Turismo responde a un concepto de “ganar–ganar”, subrayando el carácter descentralizador de la agenda cultural y la colaboración entre el gobierno departamental, el nacional y los gobiernos locales.

El jefe comunal indicó que, si bien la programación busca atraer visitantes al departamento, también está pensada para que los colonienses puedan disfrutar de espectáculos gratuitos de primer nivel en sus propias localidades. Además, destacó que estas actividades generan oportunidades de trabajo y permiten que instituciones locales participen mediante la venta de alimentos y bebidas durante los eventos.

La presentación culminó con la proyección de un video promocional de las actividades y un cierre musical a cargo de Belén Bonjour y Andy Perrone junto a su banda.

