Colonia presentó su programación de espectáculos para Semana de Turismo

Lucas Sugo, el Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti encabezan la grilla

Entre los principales shows anunciados se destaca la presentación del cantante Lucas Sugo el 29 de marzo en el Ruedo Patria y Tradición de Valdense. Posteriormente, el 3 de abril actuará Chaqueño Palavecino en el Teatro de Verano de Carmelo, mientras que el 4 de abril el cierre será en la rambla de Colonia con la reconocida artista argentina Soledad Pastorutti.

Durante su intervención, el ministro Menoni felicitó al intendente Rodríguez y a su equipo por la conformación de la programación, destacando la calidad de los artistas y el hecho de que los espectáculos se distribuyan en distintas localidades del departamento. Según señaló, la propuesta combina la gestión del gobierno departamental con la democratización de la cultura, ofreciendo una experiencia atractiva tanto para residentes como para turistas.

Asimismo, valoró la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la articulación entre el sector público y el privado, destacando el trabajo del director nacional de Turismo, Cristian Pos, y de la Asociación Turística de Colonia.

Por su parte, el intendente Rodríguez sostuvo que la propuesta para Semana de Turismo responde a un concepto de “ganar–ganar”, subrayando el carácter descentralizador de la agenda cultural y la colaboración entre el gobierno departamental, el nacional y los gobiernos locales.

El jefe comunal indicó que, si bien la programación busca atraer visitantes al departamento, también está pensada para que los colonienses puedan disfrutar de espectáculos gratuitos de primer nivel en sus propias localidades. Además, destacó que estas actividades generan oportunidades de trabajo y permiten que instituciones locales participen mediante la venta de alimentos y bebidas durante los eventos.

La presentación culminó con la proyección de un video promocional de las actividades y un cierre musical a cargo de Belén Bonjour y Andy Perrone junto a su banda.