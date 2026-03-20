Cannabis: se afianza el mercado legal y reduce el narcotráfico a mínimos históricos

Menos mercado ilegal

Uno de los datos más relevantes fue la fuerte caída del narcotráfico clásico, que pasó de ser la principal vía de acceso en 2014 a representar apenas el 7% en 2024.

Sin embargo, el informe también advirtió sobre la consolidación de un "mercado gris", que alcanza al 30% de los consumidores y está compuesto por personas no registradas que acceden a cannabis a través de usuarios legales. Este fenómeno marcó uno de los principales desafíos para el sistema, que busca ampliar la formalización del consumo.

Farmacias en expansión

En el caso de las farmacias, actualmente hay 58 puntos habilitados y las ventas crecieron de forma sostenida desde 2017. Entre diciembre de 2022 y junio de 2023 se sumaron casi 10.000 nuevos usuarios tras la incorporación de variedades con mayor contenido de THC, como gamma y épsilon, lo que volvió a impulsar la demanda.

Hasta diciembre de 2024, se vendieron más de 15 toneladas de cannabis por esta vía, con ingresos cercanos a los 30 millones de dólares, aunque el informe señaló que el volumen podría duplicarse si se mejora la distribución.

Clubes cannábicos

El cultivo doméstico, que había surgido como una forma de regularizar prácticas previas, mostró una caída en la cantidad de registrados. A fines de 2024, había unas 11.600 personas habilitadas.

En contraste, los clubes cannábicos fueron la modalidad de mayor expansión y actualmente concentran cerca de la mitad del cannabis legal dispensado, pese a reunir alrededor del 25% de los usuarios. Desde el sector, su representante Juan Manuel Varela destacó el rol de estas organizaciones y reclamó mayor participación en la política pública.

Varela sostuvo que los clubes son "la vía más estable" y una de las herramientas más eficaces para combatir el mercado informal. Además, planteó la necesidad de avanzar en cambios regulatorios que les permitan tener un rol más activo dentro del sistema.

Entre los principales reclamos, el sector propuso habilitar la venta a turistas y avanzar hacia un registro único, con el objetivo de aprovechar la demanda internacional y mejorar el acceso.