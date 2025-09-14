Colonos recuerdan los 210 años del reglamento artiguista de tierras

Rodríguez resaltó la necesidad de fortalecer al INC ante la presión del mercado de tierras por parte de sectores agrícolas y forestales: “Cada vez es más importante para la agricultura familiar tener un Instituto fuerte, potente”. Recordó además el compromiso del gobierno de adquirir 25 mil hectáreas, ya iniciado con la compra de la estancia María Dolores, en beneficio de productores de Canelones y Florida.

Henderson, ex colona, remarcó que “colonización no es estar de un lado o del otro, lo hacemos entre todos”, y anunció la revisión de programas como Tierra de Mujeres y Oportunidades para Jóvenes, con mejoras en acceso a crédito, cercanía a servicios básicos y facilidades de pago de renta.

Sentido del Reglamento

Por su parte, Gutiérrez valoró el sentido histórico del encuentro, vinculándolo al reglamento artiguista de 1815, y destacó el papel de las 239 experiencias asociativas que hoy existen bajo la órbita del INC.

Durante la jornada, colonos de distintas zonas plantearon necesidades concretas: mejor infraestructura vial y de conectividad, acceso a créditos, adecuación de rentas a la productividad, apoyo en limpieza de tajamares, promoción de la agroecología y conservación de fauna nativa.

El encuentro cerró con la presencia del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien respaldó la instancia de diálogo.