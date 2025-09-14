Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Reglamento |

colonización

Colonos recuerdan los 210 años del reglamento artiguista de tierras

Se cumplieron 210 años de la firma por parte de Artigas del reglamento provisorio para el Arreglo de los Campos y la Seguridad de sus Hacendados.

Colonos reunidos para recordar el reglamento artiguista.

Colonos reunidos para recordar el reglamento artiguista.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de los 210 años del Reglamento Provisorio para el Arreglo de los Campos y Seguridad de los Hacendados, unas 150 personas, entre colonos y aspirantes a tierras, participaron el 10 de setiembre en un encuentro con autoridades del Instituto Nacional de Colonización (INC) en la Meseta de Artigas, Paysandú.

La mesa estuvo integrada por la alcaldesa de Chapicuy, Melina Figueroa, el presidente del INC Henry Rodríguez, la directora Karina Henderson, los directores Ramón Gutiérrez y Luca Manassi, y el gerente regional, Jorge Azziz.

Figueroa, colona además de alcaldesa, destacó la importancia del encuentro para la zona. Azziz subrayó que la actividad buscó recordar el legado del reglamento artiguista y abrir un espacio de escucha directa entre el Directorio y las familias rurales.

Rodríguez resaltó la necesidad de fortalecer al INC ante la presión del mercado de tierras por parte de sectores agrícolas y forestales: “Cada vez es más importante para la agricultura familiar tener un Instituto fuerte, potente”. Recordó además el compromiso del gobierno de adquirir 25 mil hectáreas, ya iniciado con la compra de la estancia María Dolores, en beneficio de productores de Canelones y Florida.

Henderson, ex colona, remarcó que “colonización no es estar de un lado o del otro, lo hacemos entre todos”, y anunció la revisión de programas como Tierra de Mujeres y Oportunidades para Jóvenes, con mejoras en acceso a crédito, cercanía a servicios básicos y facilidades de pago de renta.

Sentido del Reglamento

Por su parte, Gutiérrez valoró el sentido histórico del encuentro, vinculándolo al reglamento artiguista de 1815, y destacó el papel de las 239 experiencias asociativas que hoy existen bajo la órbita del INC.

Durante la jornada, colonos de distintas zonas plantearon necesidades concretas: mejor infraestructura vial y de conectividad, acceso a créditos, adecuación de rentas a la productividad, apoyo en limpieza de tajamares, promoción de la agroecología y conservación de fauna nativa.

El encuentro cerró con la presencia del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien respaldó la instancia de diálogo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar