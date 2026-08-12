Comercio ilícito: Uruguay reúne a Interpol, fiscales y empresas para evaluar estratégias.

El seminario abordará además el combate a la piratería y la falsificación, la protección de la propiedad intelectual y el crecimiento de las operaciones ilegales a través de plataformas digitales. Otro de los objetivos será fortalecer los canales de cooperación entre empresas y organismos encargados de combatir estos delitos.

La jornada incluirá una muestra de productos incautados y un espacio destinado al intercambio con empresas y emprendedores nacionales.

Ejes temáticos del seminario

En representación de la agenda uruguaya participarán fiscales que trabajan en investigaciones vinculadas al contrabando, la falsificación y las infracciones marcarias, junto con integrantes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

También intervendrán Virginia Cervieri, presidenta de CALPYC, y Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Lestido expondrá sobre las dificultades que enfrenta el comercio formal ante la aparición de nuevas modalidades de comercialización ilegal.

Otro de los ejes temáticos estará puesto en las nuevas modalidades del crimen organizado y su vínculo con el comercio ilícito. Sobre ese tema expondrá Diego Navarrete, oficial regional especializado de Interpol para América del Sur, con sede en Chile.

La dimensión internacional del control de mercaderías también tendrá un espacio específico. Nicolás Benza, coordinador para el Cono Sur del Programa Global de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentará los mecanismos de control y cooperación utilizados para prevenir el tráfico ilegal.

El intercambio también incluirá experiencias de Paraguay y Brasil. Por Paraguay estarán el fiscal Miguel Antonio Quintana, de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, y Fátima Argüello, directora de Lucha contra la Piratería y la Falsificación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Brasil estará representado por Thainá Marques, integrante del Brand Protection Group (BPG).