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Sociedad comercio ilícito | seminario |

Encuentro regional

Comercio ilícito: Uruguay reúne a Interpol, fiscales y empresas para evaluar estratégias

El seminario “Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias” reunirá este jueves referentes de Uruguay, Brasil y Paraguay para abordar temas vinculados al comercio ilícito.

Comercio ilícito: Uruguay reúne a Interpol, fiscales y empresas para evaluar estratégias.

Comercio ilícito: Uruguay reúne a Interpol, fiscales y empresas para evaluar estratégias.

 Gastón Britos / FocoUy
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El avance de las nuevas formas de comercio ilícito será uno de los ejes de un seminario internacional que tendrá lugar este jueves en Montevideo, con participación de representantes de Interpol, Naciones Unidas, fiscalías, organismos públicos y empresas de Uruguay, Brasil y Paraguay.

Se trata del seminario “Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias”, organizado por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (CALPYC) y declarado de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura. La actividad se desarrollará desde las 9:00 en el Salón de Eventos Elías Regules.

Coordinación y cooperación

La propuesta apunta a poner en común las experiencias que existen en los distintos países frente al contrabando, la piratería y la falsificación de marcas, además de analizar las herramientas disponibles para reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades y el sector privado.

El seminario abordará además el combate a la piratería y la falsificación, la protección de la propiedad intelectual y el crecimiento de las operaciones ilegales a través de plataformas digitales. Otro de los objetivos será fortalecer los canales de cooperación entre empresas y organismos encargados de combatir estos delitos.

La jornada incluirá una muestra de productos incautados y un espacio destinado al intercambio con empresas y emprendedores nacionales.

Ejes temáticos del seminario

En representación de la agenda uruguaya participarán fiscales que trabajan en investigaciones vinculadas al contrabando, la falsificación y las infracciones marcarias, junto con integrantes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

También intervendrán Virginia Cervieri, presidenta de CALPYC, y Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Lestido expondrá sobre las dificultades que enfrenta el comercio formal ante la aparición de nuevas modalidades de comercialización ilegal.

Otro de los ejes temáticos estará puesto en las nuevas modalidades del crimen organizado y su vínculo con el comercio ilícito. Sobre ese tema expondrá Diego Navarrete, oficial regional especializado de Interpol para América del Sur, con sede en Chile.

La dimensión internacional del control de mercaderías también tendrá un espacio específico. Nicolás Benza, coordinador para el Cono Sur del Programa Global de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentará los mecanismos de control y cooperación utilizados para prevenir el tráfico ilegal.

El intercambio también incluirá experiencias de Paraguay y Brasil. Por Paraguay estarán el fiscal Miguel Antonio Quintana, de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, y Fátima Argüello, directora de Lucha contra la Piratería y la Falsificación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Brasil estará representado por Thainá Marques, integrante del Brand Protection Group (BPG).

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