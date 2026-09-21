Inumet prevé un inicio de primavera marcado por fuertes vientos, descenso térmico y probabilidad de heladas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un informe actualizado sobre la situación del tiempo para el territorio nacional, señalando que el ingreso de una masa de aire frío posterior al frente frontal dejará jornadas ventosas y un paulatino descenso de la temperatura. La inestabilidad afectará tanto al área metropolitana como a distintas regiones del interior durante la primera mitad de la semana.
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Vientos fuertes y probables precipitaciones
Las condiciones meteorológicas vigentes destacan un predominio de cielo nuboso a algo nuboso, acompañado por un marcado incremento en la intensidad del viento proveniente del sector suroeste. Se prevén velocidades sostenidas de entre 30 y 40 km/h, alcanzando rachas de entre 50 y 70 km/h, con especial énfasis en el sur y este de Uruguay.
Durante la tarde y noche del lunes y la jornada del martes, existe baja probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones débiles. No obstante, el fenómeno principal responderá al impacto de las ráfagas y a la paulatina irrupción de aire frío, desplazando el ambiente templado de días anteriores.
Temperaturas en descenso y riesgo de heladas
Para el martes se consolida la baja de la temperatura, con marcas que se ubicarán en mínimas de 7 °C y máximas que apenas alcanzarán los 11 °C en la zona sur.
A partir del miércoles se prevé un posterior despeje en la nubosidad y una disminución en la velocidad del viento, lo que favorecerá el enfriamiento nocturno. Se proyecta para esa jornada una temperatura mínima de 4 °C en el sur del país y valores aún menores en la zona centro e interior, escenario propicio para la formación de heladas agrometeorológicas.
Tendencia hacia el fin de semana
A partir del jueves se anticipa una paulatina rotación del viento hacia el sector norte, lo que permitirá un paulatino ascenso de los registros térmicos que devolverá condiciones más templadas, con máximas estimadas por encima de los 20 °C hacia el cierre de la semana laboral y escasa probabilidad de lluvias registrables hasta el fin de semana.