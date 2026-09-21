Inumet prevé un inicio de primavera marcado por fuertes vientos, descenso térmico y probabilidad de heladas

Temperaturas en descenso y riesgo de heladas

Para el martes se consolida la baja de la temperatura, con marcas que se ubicarán en mínimas de 7 °C y máximas que apenas alcanzarán los 11 °C en la zona sur.

A partir del miércoles se prevé un posterior despeje en la nubosidad y una disminución en la velocidad del viento, lo que favorecerá el enfriamiento nocturno. Se proyecta para esa jornada una temperatura mínima de 4 °C en el sur del país y valores aún menores en la zona centro e interior, escenario propicio para la formación de heladas agrometeorológicas.

Tendencia hacia el fin de semana

A partir del jueves se anticipa una paulatina rotación del viento hacia el sector norte, lo que permitirá un paulatino ascenso de los registros térmicos que devolverá condiciones más templadas, con máximas estimadas por encima de los 20 °C hacia el cierre de la semana laboral y escasa probabilidad de lluvias registrables hasta el fin de semana.