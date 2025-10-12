Con anuncio de CAF y OSE la represa de Casupá se puso a andar

Entre los beneficios esperados para Montevideo y el Área Metropolitana se cuenta la seguridad hídrica ante sequías. Casupá ayudará a asegurar reservas de agua cruda durante períodos críticos, dado que los eventos de sequía recientes mostraron la vulnerabilidad del sistema actual.

Con esta nueva reserva se espera poder garantizar suministro hasta alrededor de 2045 sin fallas graves, incluso si hay sequías severas.

Mayor capacidad de reserva

Paso Severino, la represa actualmente operativa, tiene unos 67 hm³, mientras que Casupá duplicaría o casi lo duplicaría la capacidad de reserva de agua cruda. Esto significa que el sistema tendrá un “colchón” mayor para operar en situaciones adversas, evitando cortes o restricciones.

Además, mejora la calidad del agua. Almacenar el agua cuando hay abundancia permite regular los caudales aguas abajo sin depender únicamente del caudal natural, lo que puede ayudar a disminuir los problemas de floraciones algales, olores o sabores indeseados en los periodos secos.

Una vez construida beneficiará a cerca de dos millones de personas, lo que equivale a unos 60 % de la población de Uruguay, dado que Montevideo + Canelones + ciudades cercanas dependen del Sistema Metropolitano.