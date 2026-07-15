Instalarán nuevo dique flotante en Capurro con una inversión de 20 millones de dólares

20 millones de dólares de inversión

Se estima una duración de 36 meses para su construcción con 20 millones de dólares de inversión.

“Tenemos anualmente en el orden de 500 embarcaciones que componen la flota pesquera nacional e internacional, y requiere reparaciones, varadas para mantenimiento. Era usual usar Montevideo. Desde que se hundió el dique de Chaco había que buscar alternativas, las más cercanas en Argentina, pero hay mucha ocupación, y sino tienen que ir a la costa africana. Entonces nos permite recuperar un servicio que es bueno para las embarcaciones, pero también da mano de obra y empleo en Uruguay”, dijo.

Se estima una duración de 36 meses para su construcción con 20 millones de dólares de inversión.

La inversión contempla no solo la adquisición del dique, sino también la construcción de talleres, oficinas, la incorporación de equipamiento y una subestación eléctrica para el complejo.

Pablo Genta, presidente del organismo, dijo al citado medio que se trata de “un servicio bueno para el país porque brinda mano de obra”.