¿Cómo funciona el asistente virtual del MSP para dejar de fumar?

Te damos la bienvenida al canal oficial del Estado para consultar información sobre los servicios digitales.
Para comenzar, respondé este mensaje con el número de la opción que querés elegir.
1- Solicitud de partidas digitales.
2- Asistente virtual para dejar de fumar.
3- Consulta sobre carné del deportista.
4- Consultas sobre firma digital.
5- Consultas sobre Usuario gub.uy.
Si se selecciona la opción dos respondiendo mediante un número dos al mensaje, se desplegará la siguiente información:
¡Hola! Soy tu asistente virtual para acompañarte en el proceso de dejar de fumar.con
Consejos prácticos
Estoy acá para darte consejos prácticos y acompañarte paso a paso. También puedo brindarte información para otra persona y datos útiles sobre tabaquismo y vapeo. Este servicio no reemplaza la consulta médica. Ante cualquier duda de salud, te recomendamos consultar con un profesional.
¿Cómo puedo ayudarte hoy?
1- Necesito ayuda para dejar de fumar o vapear
2- Quiero información sobre tabaquismo y vapeo
3- Quiero ayudar a otra persona a dejar de fumar o vapear
4- Quiero denunciar una infracción a la ley de tabaco
Según la opción que la persona seleccione, la herramienta orientará a la persona sobre los pasos a seguir o a tener en cuenta.
El primer asistente virtual que ayuda a cesar el consumo, con atención 24 horas es a través del 091 365247.