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Deportes pelota | Campeonato |

Un hito para el deporte y la cultura regional

Colonia será subsede del Mundial de Pelota Vasca y reabre el histórico Frontón Real de San Carlos

La ciudad de Colonia del Sacramento fue confirmada oficialmente como subsede de la modalidad Jai Alai del XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Mundial además marcará la reinauguración del histórico Frontón Real de San Carlos, tras un profundo proceso de recuperación y modernización. La presentación se realizó este martes en el Centro Cultural Nacional AFE, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y representantes de la Federación Internacional de Pelota Vasca, en una jornada que fue destacada como un hito para el deporte y la cultura de la región.

El anuncio contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, junto al secretario general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Pablo Lambardi. También participaron el senador Carlos Moreira Reisch, el diputado Mario Colman, autoridades policiales y militares, alcaldes, ediles, representantes institucionales y medios de comunicación.

Durante el acto se compartió un mensaje del presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubon, quien destacó el valor de la cooperación regional para el desarrollo del campeonato.

En su intervención, Lambardi ratificó que Colonia será subsede del certamen mundial que se desarrollará en Argentina y valoró el trabajo conjunto entre ambos países para concretar el evento. Además, remarcó el simbolismo de las dos orillas del Río de la Plata unidas nuevamente a través del deporte.

El dirigente destacó especialmente la apuesta realizada por la Intendencia de Colonia para recuperar el Frontón Real de San Carlos, considerándolo una obra estratégica para el crecimiento de la pelota vasca en la región.

Por su parte, el intendente Rodríguez expresó su emoción al afirmar que se trata de “un sueño cumplido”, recordando el deterioro en el que se encontraba el frontón antes del inicio de las obras de restauración. En ese sentido, subrayó el trabajo encabezado por el arquitecto Walter Debenedetti y el esfuerzo colectivo realizado para recuperar un espacio emblemático para el departamento.

El jefe comunal señaló que originalmente soñaban con reinaugurar el escenario con una exhibición de Jai Alai, pero que hacerlo en el marco de un campeonato mundial supera todas las expectativas.

Asimismo, destacó que el renovado frontón no solo tendrá impacto deportivo, sino también social, cultural y turístico, revitalizando al barrio Real de San Carlos y fortaleciendo la oferta de eventos internacionales en el departamento.

El acto concluyó con la proyección de un video que mostró el avance de las obras y permitió apreciar el estado actual del histórico escenario deportivo, que volverá a posicionarse como uno de los principales centros de la pelota vasca en la región.

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