Colonia será subsede del Mundial de Pelota Vasca y reabre el histórico Frontón Real de San Carlos

En su intervención, Lambardi ratificó que Colonia será subsede del certamen mundial que se desarrollará en Argentina y valoró el trabajo conjunto entre ambos países para concretar el evento. Además, remarcó el simbolismo de las dos orillas del Río de la Plata unidas nuevamente a través del deporte.

El dirigente destacó especialmente la apuesta realizada por la Intendencia de Colonia para recuperar el Frontón Real de San Carlos, considerándolo una obra estratégica para el crecimiento de la pelota vasca en la región.

Por su parte, el intendente Rodríguez expresó su emoción al afirmar que se trata de “un sueño cumplido”, recordando el deterioro en el que se encontraba el frontón antes del inicio de las obras de restauración. En ese sentido, subrayó el trabajo encabezado por el arquitecto Walter Debenedetti y el esfuerzo colectivo realizado para recuperar un espacio emblemático para el departamento.

El jefe comunal señaló que originalmente soñaban con reinaugurar el escenario con una exhibición de Jai Alai, pero que hacerlo en el marco de un campeonato mundial supera todas las expectativas.

Asimismo, destacó que el renovado frontón no solo tendrá impacto deportivo, sino también social, cultural y turístico, revitalizando al barrio Real de San Carlos y fortaleciendo la oferta de eventos internacionales en el departamento.

El acto concluyó con la proyección de un video que mostró el avance de las obras y permitió apreciar el estado actual del histórico escenario deportivo, que volverá a posicionarse como uno de los principales centros de la pelota vasca en la región.