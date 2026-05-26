Amenaza narco en el Hospital del Cerro: investigan mensaje dejado en un baño del centro asistencial

"Cartel de Montevideo"

Según la información primaria, el cartel fue encontrado por personal del hospital y contenía una frase escrita a mano que decía: “Respeten al narcotráfico. Atentamente, el cartel de Montevideo”. Tras la denuncia, efectivos policiales concurrieron al lugar y constataron la situación.

La Policía Científica trabajó en el hospital realizando pericias sobre la hoja encontrada y relevando posibles elementos que permitan identificar a quien dejó el mensaje. Además, los investigadores solicitaron registros de cámaras de videovigilancia instaladas en distintos sectores del centro de salud para reconstruir movimientos y establecer responsabilidades.

El episodio ocurre en un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico en la zona oeste de la capital. El Hospital del Cerro suele recibir víctimas de balaceras y enfrentamientos armados registrados en barrios cercanos, muchos de ellos relacionados con disputas entre bandas criminales.

Triple homicidio ocurrido el domingo

De hecho, el centro asistencial recibió recientemente a los heridos del triple homicidio ocurrido el domingo por la noche en el Cerro. En ese ataque, registrado en las calles Egipto y Estados Unidos, tres jóvenes fueron asesinados a tiros y otras dos personas resultaron heridas de gravedad.

De acuerdo a la investigación, el episodio estaría relacionado con una disputa territorial entre grupos dedicados al narcotráfico. Entre las organizaciones mencionadas por los investigadores aparece la banda conocida como “los Ricarditos”, vinculada a Ricardo Damián Cáceres, hermano de Luis “Betito” Suárez.

Durante las actuaciones realizadas tras la balacera, la Policía incautó una pistola Glock modificada con cargador para 35 municiones. El arma, según la información manejada por los investigadores, había sido robada años atrás a la propia Policía.

Ahora, los efectivos intentan determinar si el mensaje dejado en el Hospital del Cerro guarda relación directa con esa escalada de violencia criminal o si se trató de una intimidación aislada.