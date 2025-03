"Como Laura, todas pillas": la historia del cartel más fotografiado en el 8M

La historia del cartel

Fue en este contexto que surgió uno de los carteles que proptagonizó la marcha del 8M. Juliana Medero, la mujer que lo llevó, explicó a Caras y Caretas cómo se le ocurrió la idea. Según relató, la inspiración nació a raíz de la controversia generada por las críticas a Laura Alonsopérez: "La idea se me ocurrió a raíz de lo que pasó el 1 de marzo, cuando muchas personas de derecha salieron a criticar a Laura por su saludo efusivo y su actitud. Decían que era poco elegante, que no tenía clase, etc. Y ahí me quedé re enojada con la situación y pensé en hacer algo relacionado con eso para el 8M".

Y agregó: "Tengo una amiga, Lucía Martínez, autora de libros sobre feminismo en Uruguay, que en la descripción de uno de sus libros escribió 'Ni calladas ni sumisas, las mujeres se organizan'. Y ahí me surgió la idea de buscar una rima con Laura. Lo hice pensando en la libertad y con el objetivo de cuestionar por qué las mujeres no podemos hacer lo que queremos y tenemos que estar encasilladas, dentro de un trajecito, saludando como una reina con la manito quieta. Que festeje y que muestre la militancia que tiene encima", opinó Medero.

La historia del cartel, prosiguió su creadora, también tiene un costado emotivo: "Mi amiga, la autora del libro, estaba bajoneada porque no pudo asistir este año a la marcha, pero al final estuvo presente porque su frase fue la inspiración de mi cartel".

El cartel se convirtió así en un símbolo de la libertad de expresión y también de la resistencia ante los juicios externos sobre cómo las mujeres deben comportarse. En un país donde el debate sobre el feminismo y los roles de género sigue siendo tan vigente, este mensaje de apoyo a Alonsopérez dejó claro que las mujeres tienen derecho a ser ellas mismas, a expresarse con libertad y, sobre todo, a no ser definidas por estereotipos.

A través de esta acción, la activista no solo reivindicó la libertad de Laura Alonsopérez, sino que también rindió homenaje a todas aquellas mujeres que, como ella, deciden romper con las expectativas impuestas y alzar su voz con orgullo.