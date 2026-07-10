La Policía detuvo en la mañana de este viernes a un hombre de 31 años , como sospechoso de haber participado en la rapiña cometida a un residencial de ancianos en el Prado el pasado viernes 3, en el que fueron heridos de bala dos funcionarios policiales, un hombre de 48 años y una mujer de 23.
Buscan a los demás rapiñeros
Detuvieron a delincuente buscado por rapiña y tiroteo a residencial del Prado
A una semana de la rapiña y tiroteo en el residencial, en el que dos policías fueron heridos, fue detenido un hombre de 31 años con cuatro antecedentes penales.