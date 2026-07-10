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Sociedad rapiña | Prado | tiroteo

Buscan a los demás rapiñeros

Detuvieron a delincuente buscado por rapiña y tiroteo a residencial del Prado

A una semana de la rapiña y tiroteo en el residencial, en el que dos policías fueron heridos, fue detenido un hombre de 31 años con cuatro antecedentes penales.

Uno de los rapiñeros huyendo del residencial tras herir a un policía.

Uno de los rapiñeros huyendo del residencial tras herir a un policía.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía detuvo en la mañana de este viernes a un hombre de 31 años , como sospechoso de haber participado en la rapiña cometida a un residencial de ancianos en el Prado el pasado viernes 3, en el que fueron heridos de bala dos funcionarios policiales, un hombre de 48 años y una mujer de 23.

El sospechoso, cuenta con cuatro antecedentes penales, y fue detenido esta jornada luego de una serie de allanamientos en los barrios Barros Blancos y Melilla, según consignó Subrayado.

Según la investigación policial a cargo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, fueron tres delincuentes los que ingresaron el viernes pasado al residencial, aunque se estima que de la rapiña actuaron entre cuatro y cinco personas que son buscadas intensamente desde el día del crimen.

Los rapiñeros huyeron en un auto, pero en la escena del crimen quedó sangre de uno de ellos y ADN en la ropa incautada.

Campaña solidaria para los policías heridos de bala en el residencial

El viernes 13 a media mañana, la Policía había recibido una llamada al 911 que advertía sobre un robo en el lugar y cuando el primer policía llegó se encontró con los delincuentes, que estaban disfrazados de ancianos y le dispararon a quemarropa.

El policía de 48 años continúa grave y fue derivado al Hospital Policial, mientras que la mujer está fuera de peligro.

Los compañeros de los funcionarios policiales llevan adelante una campaña para ayudarlos.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de cuenta BROU 0013833953-00002, a nombre de Micaela Figueroa.

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