Detuvieron a delincuente buscado por rapiña y tiroteo a residencial del Prado

Los rapiñeros huyeron en un auto, pero en la escena del crimen quedó sangre de uno de ellos y ADN en la ropa incautada.

Campaña solidaria para los policías heridos de bala en el residencial

El viernes 13 a media mañana, la Policía había recibido una llamada al 911 que advertía sobre un robo en el lugar y cuando el primer policía llegó se encontró con los delincuentes, que estaban disfrazados de ancianos y le dispararon a quemarropa.

El policía de 48 años continúa grave y fue derivado al Hospital Policial, mientras que la mujer está fuera de peligro.

Los compañeros de los funcionarios policiales llevan adelante una campaña para ayudarlos.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de cuenta BROU 0013833953-00002, a nombre de Micaela Figueroa.