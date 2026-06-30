Gobierno presentó Rendición de Cuentas con aumentos en infancia, seguridad y educación

De acuerdo a estimaciones, en 2027 más de 50.000 niños y niñas ingresarán al nuevo régimen. Se estima que, en promedio, para los niños nacidos del 1 de enero de 2025 en adelante, el aumento de las transferencias será de 84%.

Además, el proyecto incorpora una asignación para el Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU) de $50 millones a partir de 2027 para acogimiento familiar, atención a la violencia y compra de un inmueble.

Más para seguridad

En materia de seguridad pública, los recursos asignados se destinarán al Plan de Seguridad. Entre las principales acciones se incluyen la incorporación de 300 nuevos funcionarios, la mejora de la movilidad, el desarrollo de herramientas de identificación biométrica y de monitoreo, incluido el sistema ShotSpotter.

Para educación, se establecen incrementos para fortalecer la cobertura y la calidad del sistema educativo, el programa de alimentación para estudiantes de educación media de la ANEP, las becas educativas en la Universidad de la República y un incremento de remuneraciones para los funcionarios de UTEC.

Por último, el proyecto destina $200 millones de pesos al Programa Calle a partir de 2027 a fin de fortalecer la respuesta estatal y el desarrollo de proyectos de convivencia. Se busca complementar el modelo centrado en refugios y respuestas de emergencia con alternativas orientadas a la inclusión social sostenible y al fortalecimiento de la autonomía de las personas.

Rendición, un esfuerzo

Oddone afirmó que el proyecto "supone un esfuerzo del Poder Ejecutivo que pone a consideración del Parlamento para poner el énfasis en los sectores más postergados" El poner el Sistema de Unificación de Transferencias, en el cual Rodrigo ha trabajado tanto, y que son sugerencias que surgen del Diálogo Social, sabemos que es insuficiente, pero es un camino destinado a hacer un uso mejor de los recursos y a incrementar los recursos previstos".

En la ocasión, Oddone estuvo acompañado por el subsecretario Martín Vallcorba, la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.