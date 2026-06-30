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Sociedad

visita papal

Florida pone en marcha el operativo para recibir al papa León XIV

La Intendencia inició la coordinación de un amplio operativo para preparar la ciudad ante la visita del papa León XIV y la llegada de miles de peregrinos.

Enciso y su equipo preparan visita del papa a Florida.

Enciso y su equipo preparan visita del papa a Florida.

 Intendencia de Florida
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La Intendencia de Florida comenzó los preparativos para la visita del papa León XIV con una reunión de coordinación encabezada por el intendente Carlos Enciso, en la que participaron directores y asesores de distintas áreas de la administración departamental.

El encuentro, realizado este martes en el Salón de Honor del Edificio Comunal, marcó el inicio de un proceso de planificación destinado a organizar las acciones necesarias para recibir al Sumo Pontífice y atender la llegada de miles de visitantes que se espera concurran al departamento con motivo de este acontecimiento.

Durante la reunión se definieron las primeras líneas de trabajo y se promovió la coordinación entre las diferentes dependencias de la Intendencia y los organismos que participarán en el operativo.

Preparar la visita

Entre los principales temas analizados figuraron el acondicionamiento de los espacios públicos, las obras de infraestructura que puedan resultar necesarias, las tareas de limpieza, la organización del tránsito, los dispositivos de seguridad y la logística vinculada al desarrollo de la visita.

El objetivo de la administración departamental es garantizar que la ciudad esté preparada para recibir tanto al papa León XIV como a los peregrinos y visitantes que llegarán desde distintos puntos del país y del exterior.

Habrá más reuniones

Las autoridades señalaron que esta fue la primera de una serie de reuniones que se desarrollarán en las próximas semanas. En esa etapa se profundizará la planificación y se ajustarán los distintos aspectos operativos mediante el trabajo conjunto entre las áreas de la Intendencia y los organismos competentes.

Con el inicio de este proceso de coordinación, Florida comienza a delinear el operativo que acompañará uno de los acontecimientos de mayor relevancia institucional, religiosa y social que tendrá el departamento en los próximos meses.

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