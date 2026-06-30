Florida pone en marcha el operativo para recibir al papa León XIV

Preparar la visita

Entre los principales temas analizados figuraron el acondicionamiento de los espacios públicos, las obras de infraestructura que puedan resultar necesarias, las tareas de limpieza, la organización del tránsito, los dispositivos de seguridad y la logística vinculada al desarrollo de la visita.

El objetivo de la administración departamental es garantizar que la ciudad esté preparada para recibir tanto al papa León XIV como a los peregrinos y visitantes que llegarán desde distintos puntos del país y del exterior.

Habrá más reuniones

Las autoridades señalaron que esta fue la primera de una serie de reuniones que se desarrollarán en las próximas semanas. En esa etapa se profundizará la planificación y se ajustarán los distintos aspectos operativos mediante el trabajo conjunto entre las áreas de la Intendencia y los organismos competentes.

Con el inicio de este proceso de coordinación, Florida comienza a delinear el operativo que acompañará uno de los acontecimientos de mayor relevancia institucional, religiosa y social que tendrá el departamento en los próximos meses.