Hasta 12 vehículos blindados del Ejército serán usados en apoyo a la Policía

Sin nueva normativa

Explicó que, para llevar adelante esta medida, no se requirió de la promulgación de normativa, ya que la Ley Orgánica Militar y el Código Civil habilitan tanto el comodato de los vehículos como la comisión de servicio por parte de funcionarios militares en tareas de conducción.

Destacó que la medida también dará cumplimiento al Plan de Seguridad Pública y al programa Más Barrio, para asegurar que los territorios tengan las condiciones de seguridad necesarias, y los ciudadanos puedan ejercer todos sus derechos de forma plena.

Negro y la ministra de Defensa Sandra Lazo descartaron hablar de "militarización" y, coincidieron en señalar, que el convenio establece el uso de de vehículos, y no de otro tipo de instrumento o infraestructura.

Más respaldo a la Policía

Transmitió también, que a partir de una reasignación de los fondos del Presupuesto Nacional se incrementará la presencia policial en todo el territorio. Está prevista la incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo de las tareas de control y seguridad, y se adquirirán automóviles y motos.

En materia de presencia policial, el Ministerio del Interior creará 300 cargos policiales destinados, en especial, a Montevideo y el área metropolitana, lo que redundará en mayor presencia de efectivos en los barrios con mayor actividad delictiva.

En relación a nuevas tecnologías, explicó que se trata de incorporaciones en equipamiento de biometría, tótems de vigilancia y autogestión; además de nuevas comisarías móviles.