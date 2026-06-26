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Política vehículos blindados |

consejo de ministros

Hasta 12 vehículos blindados del Ejército serán usados en apoyo a la Policía

Los vehículos blindados serán conducidos por personal policial salvo que no haya funcionarios capacitados; habrá cinco modelos a disposición del Ministerio del Interior.

Negro anunció el uso de vehículos blindados.

Negro anunció el uso de vehículos blindados.

 Martín Cerchiari / Presidencia
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Por Redacción Caras y Caretas

Tal como se había anunciado, el Consejo de Ministros consideró el uso de vehículos blindados del Ejército Nacional en apoyo a la Policía en operativos de seguridad. Tras la reunión se anunció que hasta 12 blindados, de cinco diferentes modelos, serán empleados. “Serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado", dijo el ministro del Interior, Carlos Negro.

Indicó que el empleo de estos vehículos es fruto de un acuerdo entre los ministerios de Interior y de Defensa Nacional.

Si uno de estos vehículos no cuenta con chofer con la capacitación requerida, será "conducido por un chofer militar en el régimen de la comisión de servicio, por ende entendemos que no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal", indicó Negro.

Sin nueva normativa

Explicó que, para llevar adelante esta medida, no se requirió de la promulgación de normativa, ya que la Ley Orgánica Militar y el Código Civil habilitan tanto el comodato de los vehículos como la comisión de servicio por parte de funcionarios militares en tareas de conducción.

Destacó que la medida también dará cumplimiento al Plan de Seguridad Pública y al programa Más Barrio, para asegurar que los territorios tengan las condiciones de seguridad necesarias, y los ciudadanos puedan ejercer todos sus derechos de forma plena.

Negro y la ministra de Defensa Sandra Lazo descartaron hablar de "militarización" y, coincidieron en señalar, que el convenio establece el uso de de vehículos, y no de otro tipo de instrumento o infraestructura.

Más respaldo a la Policía

Transmitió también, que a partir de una reasignación de los fondos del Presupuesto Nacional se incrementará la presencia policial en todo el territorio. Está prevista la incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo de las tareas de control y seguridad, y se adquirirán automóviles y motos.

En materia de presencia policial, el Ministerio del Interior creará 300 cargos policiales destinados, en especial, a Montevideo y el área metropolitana, lo que redundará en mayor presencia de efectivos en los barrios con mayor actividad delictiva.

En relación a nuevas tecnologías, explicó que se trata de incorporaciones en equipamiento de biometría, tótems de vigilancia y autogestión; además de nuevas comisarías móviles.

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