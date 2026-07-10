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Política Negro | homicidio | clanes familiares

Seguridad Pública

"Enfrentamiento entre clanes": Negro se refirió al quíntuple homicidio en El Monarca

"Vamos a intensificar los controles policiales en esa zona y en otras", informó el ministro Carlos Negro tras el quíntuple homicidio de este viernes.

Carlos Negro y jerarcas policiales.

Carlos Negro y jerarcas policiales.

 X Edward Holfman
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Por Redacción Caras y Caretas

“Tenemos conocimiento pleno de las circunstancia en la que ocurren estos hechos, resultado de un enfrentamiento entre clanes familiares que viene de larga data, que se ha cobrado largas vidas", manifestó este viernes el ministro del Interior, Carlos Negro tras el quíntuple homicidio ocurrido en el barrio El Monarca.

"Los homicidios múltiples no son nuevos en el país, han ocurrido años anteriores. Este es el resultado de varias muertes que se han sucedido entre mismos protagonistas. Así que lamentablemente, la muerte de una niña, como fue la de hoy, es la que más nos duele, porque seguramente estamos hablando de muertes de personas inocentes en el marco de la violencia que tiene varios años en el país", detalló el secretario de Estado.

Estas declaraciones del ministro surgieron luego de una reunión desarrollada este viernes al mediodía con los Jefes de Policía de los 19 departamentos del país y lo titulares de todas las direcciones nacionales y generales de la Policía Nacional.

El objetivo de la reunión es la “coordinación estratégica y operativa” de las fuerzas policiales del país, informó el Ministerio.

Más recursos para duplicar el esfuerzo en seguridad

"Tenemos que incrementar el trabajo, se han obtenido resultados, son insuficientes. Estamos avocados a reforzar el esfuerzo, a duplicarlo, a reestructurar la Jefatura de Montevideo, la semana que viene vamos a tener una reunión en ese sentido, y estamos siendo optimistas de que los recursos con los que el país cuenta van a ser en beneficio de esto", dijo.

“Estamos trabajando en el diseño de expandir los operativos que se han realizado hasta el momento y han dado resultado”, remarcó Negro, quien puso como ejemplo el operativo Atenea, que “ha logrado la reducción de más de 50% de los homicidios en el lugar donde se despliega”.

Rendición de Cuentas

En tal sentido, el jerarca habló acerca de la importancia de los recursos materiales y humanos para extender estos procedimientos y que “la Rendición de Cuentas es una oportunidad” para esto.

"Se van a desplegar todos los recursos materiales y humanos para lograr un policiamiento y control de los barrios comprometidos", subrayó Negro.

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