"Enfrentamiento entre clanes": Negro se refirió al quíntuple homicidio en El Monarca

El objetivo de la reunión es la “coordinación estratégica y operativa” de las fuerzas policiales del país, informó el Ministerio.

Más recursos para duplicar el esfuerzo en seguridad

"Tenemos que incrementar el trabajo, se han obtenido resultados, son insuficientes. Estamos avocados a reforzar el esfuerzo, a duplicarlo, a reestructurar la Jefatura de Montevideo, la semana que viene vamos a tener una reunión en ese sentido, y estamos siendo optimistas de que los recursos con los que el país cuenta van a ser en beneficio de esto", dijo.

“Estamos trabajando en el diseño de expandir los operativos que se han realizado hasta el momento y han dado resultado”, remarcó Negro, quien puso como ejemplo el operativo Atenea, que “ha logrado la reducción de más de 50% de los homicidios en el lugar donde se despliega”.

Rendición de Cuentas

En tal sentido, el jerarca habló acerca de la importancia de los recursos materiales y humanos para extender estos procedimientos y que “la Rendición de Cuentas es una oportunidad” para esto.

"Se van a desplegar todos los recursos materiales y humanos para lograr un policiamiento y control de los barrios comprometidos", subrayó Negro.