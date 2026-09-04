Ocho facultades ocupadas por estudiantes ante intento de femicidio en Medicina

También la Asociación de Estudiantes de Veterinaria resolvió ocupar la facultad, sin embargo espera a una reunión intergremial a la tarde del viernes, con docentes y funcionarios TAS, para concretar la medida. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, el gremio estudiantil resolvió convocar a un paro, y ocupar la facultad a partir del lunes a la mañana. En el caso de la Facultad de Ciencias el gremio estudiantil está de paro, y convocó a Asamblea para el viernes a la mañana. El Centro de Estudiantes de Odontología también está de paro estudiantil.

Las ocupaciones estudiantiles coinciden con un período de duelo institucional y suspensión de actividades que los representantes estudiantiles habían solicitado el martes, en una sesión del Consejo Directivo Central, que fue rechazada por la mayoría de las autoridades presentes en la reunión.

La FEUU convocó a una reunión abierta de su Comisión de Género y Diversidad para las 15 horas, a desarrollarse en la ocupación de la Facultad de Psicología. “Frente a la violencia patriarcal, necesitamos encontrarnos, nos reunimos a reflexionar y construir juntas”, inicia la invitación. Se trata de “crear un espacio político de sostén y empoderamiento frente al silencio institucional, la violencia estructural y el dolor colectivo”, agregan.

Los diferentes gremios estudiantiles se plantean diferentes escenarios para la continuidad del conflicto, en algunos casos tendrán asambleas en la tarde del viernes, en otros ya resolvieron desocupar el sábado a la mañana y reocupar el lunes (cómo en Medicina). Entre tanto, la Corriente Gremial Universitaria (CGU) a tenido una respuesta variada, en el caso de la ocupación en Arquitectura, CGU participa. Sin embargo en la facultad de Medicina, si bien no rechazan los reclamos, critican la medida.

Las actividades de ocupación no han interrumpido el cronograma de actividades institucionales que Udelar programó para procesar la agresión que sufrió la estudiante de medicina el martes a la tarde. Por ejemplo, el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) preparó múltiples encuentros presenciales y virtuales en diferentes sedes universitarias para poder abordar la problemática con estudiantes, docentes y funcionarios.

El miércoles a la tarde alrededor de 1000 personas participaron en la Comisión Abierta de Equidad y Género de la Udelar, que funciona a nivel central. Allí se habló del impacto social y emocional que trajo aparejada la agresión, y de posibles líneas de acción por donde abordar la problemática de la violencia, el acoso y la discriminación a las mujeres.

Además en algunas ocupaciones se ha contado con actividades dirigidas exclusivamente a varones, con acompañamiento de profesionales, como por ejemplo en Arquitectura.

Los docentes

Entre tanto la respuesta de los núcleos docentes de cada facultad han sido dispares. Por ejemplo, en el caso del núcleo de la Facultad de Química de la Asociación de Docentes (Adur) de la Universidad de la República, acompaña la medida de ocupación de los estudiantes. En el caso de Adur Medicina, pasado el mediodía del viernes informó que suspende todas las actividades docentes, y tendrá una Asamblea General Extraordinaria el sábado. Adur Humanidades acompaña la ocupación y decretó paro de 48 horas. Los docentes de Psicología también están de paro hasta nuevo aviso, según la información pública que pudo recabar Caras y Caretas.

¿Y en secundaria?

Luego de que excompañeros de liceo del agresor emitieran un comunicado sobre su experiencia en el liceo de Salinas, se discute sobre la articulación y el abordaje del sistema educativo en su conjunto de las situaciones de violencia.

En ese sentido los gremios de estudiantes de secundaria de los liceos Miranda, Zorrilla, Vazquez Acevedo (IAVA), y Batlle y Ordoñez (IBO) realizaron una concentración e intervención en la entrada del liceo Miranda, muy cercano a la facultad de Medicina. Por lo menos los gremios del Miranda y del Zorrilla convocaron a un paro estudiantil de 24 horas por el día jueves.