Un violento ataque a balazos ocurrido en la noche del viernes en el barrio Cerro dejó como saldo un joven de 20 años fallecido y una mujer de la misma edad gravemente herida. El hecho se registró en la intersección de José Batlle y Ordóñez y Cuba, cuando ambas víctimas se encontraban dentro de un automóvil.
Nuevo homicidio
Ataque a tiros en el Cerro: un joven asesinado y una mujer en estado grave
El caso es llevado adelante por el Departamento de Homicidios y la Policía Científica, que trabajan para identificar a los responsables del ataque.