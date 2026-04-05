Ataque a tiros en el Cerro: un joven asesinado y una mujer en estado grave

El automóvil presentaba múltiples impactos de bala en los vidrios y en la puerta del conductor, además de rastros de sangre en su interior, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Policía Científica y la investigación

Las condiciones climáticas en el momento del hecho impidieron que Policía Científica pudiera recolectar indicios en la escena, lo que dificulta el avance de la investigación.

El caso es llevado adelante por el Departamento de Homicidios y la Dirección Nacional de Policía Científica, que trabajan para identificar a los responsables del ataque y esclarecer las circunstancias del crimen.