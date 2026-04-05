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Sociedad homicidios | joven | Cerro

Nuevo homicidio

Ataque a tiros en el Cerro: un joven asesinado y una mujer en estado grave

El caso es llevado adelante por el Departamento de Homicidios y la Policía Científica, que trabajan para identificar a los responsables del ataque.

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 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Un violento ataque a balazos ocurrido en la noche del viernes en el barrio Cerro dejó como saldo un joven de 20 años fallecido y una mujer de la misma edad gravemente herida. El hecho se registró en la intersección de José Batlle y Ordóñez y Cuba, cuando ambas víctimas se encontraban dentro de un automóvil.

De acuerdo con información policial, el vehículo fue interceptado por dos personas que se desplazaban en moto, quienes abrieron fuego directamente contra el auto antes de darse a la fuga. El ataque fue rápido y dirigido, según indicó un testigo que presenció el momento de los disparos.

Tras el episodio, un familiar trasladó a los heridos en un vehículo particular hasta el Hospital del Cerro. Allí se confirmó el fallecimiento del joven, mientras que la mujer fue diagnosticada con una herida de arma de fuego en el abdomen y permanece internada en estado grave.

El automóvil presentaba múltiples impactos de bala en los vidrios y en la puerta del conductor, además de rastros de sangre en su interior, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Policía Científica y la investigación

Las condiciones climáticas en el momento del hecho impidieron que Policía Científica pudiera recolectar indicios en la escena, lo que dificulta el avance de la investigación.

El caso es llevado adelante por el Departamento de Homicidios y la Dirección Nacional de Policía Científica, que trabajan para identificar a los responsables del ataque y esclarecer las circunstancias del crimen.

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