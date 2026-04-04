Paysandú apuesta al verde: 10.000 árboles para transformar la ciudad

Árboles para la cultura

El plan también incorpora una dimensión cultural y estética. La elección de distintas especies buscará dotar a cada zona de características propias, con colores, aromas y texturas que fortalezcan la identidad local y promuevan un vínculo más cercano con el entorno.

La participación ciudadana será clave para el éxito de la iniciativa. Desde la intendencia se fomentará el voluntariado, convocando a vecinos de todas las edades a sumarse a las jornadas de plantación y cuidado de los espacios públicos.

Además, el vivero municipal será fortalecido para abastecer la demanda, mientras que el Jardín Botánico se posicionará como un espacio estratégico dentro del proyecto.

“Paysandú Reverdece” se inscribe en una visión de largo plazo que busca una ciudad más sostenible, saludable y conectada con la naturaleza.