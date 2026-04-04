Paysandú apuesta al verde: 10.000 árboles para transformar la ciudad

El intendente de Nicolás Olivera presentó el plan “Paysandú Reverdece”, una iniciativa que propone transformar el paisaje urbano mediante la plantación de 10.000 árboles y el desarrollo de una red de infraestructura verde en toda la ciudad.
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Durante el lanzamiento, consignado por la web local SomosdeAcá, el jefe comunal afirmó que el proyecto apunta a saldar una deuda histórica con el entorno y con la propia ciudad. Según explicó, no se trata solo de sumar vegetación, sino de impulsar un cambio integral que impacte en la calidad de vida, el clima urbano y la identidad de los barrios.
Uno de los objetivos centrales es mitigar las “islas de calor”, zonas donde la temperatura aumenta por la escasez de árboles y la presencia de superficies como el asfalto. En ese sentido, la plantación masiva permitirá reducir temperaturas y generar espacios más habitables.
Árboles para la cultura
El plan también incorpora una dimensión cultural y estética. La elección de distintas especies buscará dotar a cada zona de características propias, con colores, aromas y texturas que fortalezcan la identidad local y promuevan un vínculo más cercano con el entorno.
La participación ciudadana será clave para el éxito de la iniciativa. Desde la intendencia se fomentará el voluntariado, convocando a vecinos de todas las edades a sumarse a las jornadas de plantación y cuidado de los espacios públicos.
Además, el vivero municipal será fortalecido para abastecer la demanda, mientras que el Jardín Botánico se posicionará como un espacio estratégico dentro del proyecto.
“Paysandú Reverdece” se inscribe en una visión de largo plazo que busca una ciudad más sostenible, saludable y conectada con la naturaleza.