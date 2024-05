Denuncian que Secundaria censuró actividad en el marco del Mes de la Memoria

El argumento para la negativa, explicó el gremio, fue que la Biblioteca no era un lugar adecuado para el desarrollo de actividades gremiales, sino exclusivamente académicas. Ante esta determinación, los estudiantes propusieron otra locación, que actualmente no se utiliza, pero esta vez la respuesta fue que la acción no podía realizarse “en ningún espacio” del liceo.

Desde el gremio, contaron que a Inspectora, mediante la Dirección, presentó una resolución del año 1992 que ya estaba derogada para respaldar la decisión, por lo que debió retractarse horas después.

Posteriormente, la Inspectora de Institutos y Liceos le comunicó al gremio que debían presentar una propuesta “sistematizada”, detallando los objetivos de la actividad para que la dirección liceal la eleve a la Inspección, aunque les sugirió que sería improbable que la resolución estuviera pronta esta semana.

“No encontramos ningún respaldo normativo para esta exigencia y al consultarle al respecto, la inspectora se refirió a 'una orientación que la inspección hace'”, detallaron desde el gremio.

Ante esta situación, el gremio estudiantil recordó que el Estatuto del Estudiante establece que la dirección liceal tiene a cargo autorizar las actividades gremiales y denunció la censura que, según entienden, “carece de argumentos”.

Por la memoria

El gremio estudiantil manifestó no permitirán este “atropello” y afirmó que continuarán debatiendo y luchando por la memoria, verdad y justicia.

“Evidentemente las autoridades educativas insisten en su intento de que no se hable del Terrorismo de Estado en los liceos. Ya eliminaron de los programas de Historia de 4to año el término, y ahora se proponen censurar e impedir las actividades sobre la memoria en un mes tan importante para todo el pueblo uruguayo”, expresó el gremio.

Y añadió: “No podrán silenciar estos temas en la educación pública, seguiremos hablando, reflexionando e intercambiando en torno a los Derechos Humanos, luchando por la memoria, contra la impunidad, y afirmando que fue terrorismo de Estado”.

Para finalizar, recordaron que “el Estado combatió y censuró a los gremios estudiantiles en el período más oscuro de nuestra historia” y reiteraron: “No permitamos que vuelvan a silenciarnos”.

Caras y Caretas intentó comunicarse con la DGES para conocer su versión, pero hasta el momento no logramos el contacto.