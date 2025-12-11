Derechos en acción: Canelones construye su plan de discapacidad con la sociedad civil

Defensa de Derechos

Posteriormente, los representantes de las organizaciones y colectivos presentes presentaron sus demandas y expusieron las razones detrás de su labor. Un ejemplo destacado fue el "Colectivo por la accesibilidad y la inclusión de Costa Azul", que enfatizó la necesidad de promover acciones de sensibilización para que la sociedad canaria acepte la diversidad de condiciones y formas de funcionalidad de las personas con discapacidad. Además, abogaron por un trato respetuoso que fomente la convivencia, combata los prejuicios y elimine las barreras actitudinales, arquitectónicas y comunicacionales que perpetúan la discriminación estructural y limitan el desarrollo personal.

El colectivo también reivindicó la aplicación del Pase Libre Nacional, estipulado en el artículo 83 de la ley 18.651, como un medio para garantizar la libre movilidad y facilitar el acceso a áreas fundamentales como educación, salud, trabajo, deporte, recreación, cultura, justicia y participación ciudadana.

Las intervenciones estuvieron marcadas por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y el llamado a realizar mejoras específicas en transporte, accesibilidad a espacios públicos y oportunidades laborales. Ahora, todos estos aportes quedarán bajo la consideración de las autoridades encargadas del futuro plan de Discapacidad del departamento.