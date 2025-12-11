Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

actividad en la junta

Derechos en acción: Canelones construye su plan de discapacidad con la sociedad civil

La Junta Departamental de Canelones fue escenario de la presentación de los reclamos de los colectivos de personas con discapacidad.

Junta de Canelones en sesión especial por los derechos de personas con discapacidad.

Junta de Canelones en sesión especial por los derechos de personas con discapacidad.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la Junta Departamental de Canelones llevó a cabo el pasado miércoles una sesión especial, destacando la labor de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa y reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.

En este contexto, se desarrolló la actividad titulada "Insumos para la construcción de un Plan de Discapacidad con enfoque de Derechos Humanos en el departamento de Canelones", que reunió a 20 colectivos. Estas agrupaciones presentaron sus demandas y propuestas relacionadas con la discapacidad y los derechos humanos, contribuyendo al debate y diseño de políticas inclusivas en el departamento.

Daniel Pereira, presidente de la Junta, dio la bienvenida a los representantes de los colectivos presentes y resaltó que esa actividad es una de las necesarias para "atender más y escuchar más muchos reclamos que surgen en todo el departamento", y de esa forma "caminar hacia la igualdad".

Defensa de Derechos

Posteriormente, los representantes de las organizaciones y colectivos presentes presentaron sus demandas y expusieron las razones detrás de su labor. Un ejemplo destacado fue el "Colectivo por la accesibilidad y la inclusión de Costa Azul", que enfatizó la necesidad de promover acciones de sensibilización para que la sociedad canaria acepte la diversidad de condiciones y formas de funcionalidad de las personas con discapacidad. Además, abogaron por un trato respetuoso que fomente la convivencia, combata los prejuicios y elimine las barreras actitudinales, arquitectónicas y comunicacionales que perpetúan la discriminación estructural y limitan el desarrollo personal.

El colectivo también reivindicó la aplicación del Pase Libre Nacional, estipulado en el artículo 83 de la ley 18.651, como un medio para garantizar la libre movilidad y facilitar el acceso a áreas fundamentales como educación, salud, trabajo, deporte, recreación, cultura, justicia y participación ciudadana.

Las intervenciones estuvieron marcadas por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y el llamado a realizar mejoras específicas en transporte, accesibilidad a espacios públicos y oportunidades laborales. Ahora, todos estos aportes quedarán bajo la consideración de las autoridades encargadas del futuro plan de Discapacidad del departamento.

Dejá tu comentario

Te puede interesar