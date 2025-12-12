El bastón ensangrentado y el pozo: la pista que confirmó el homicidio de Gilda, la anciana de Shangrilá

El caso de Gilda, la mujer de 84 años desaparecida desde el pasado sábado en Shangrilá, Canelones, culminó trágicamente este jueves con el hallazgo de su cuerpo enterrado en el predio de su propia casa. Las autoridades confirmaron que se trató de un homicidio, lo que derivó en la detención de la nieta de la víctima, de 30 años, y su pareja. Además, otras dos personas se encuentran en calidad de indagadas: el hermano de la pareja y un hombre que alquilaba una casilla en el terreno.