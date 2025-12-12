El FA no da por cerrado el caso Ojeda y la semana próxima se volverá a tocar el tema

Ni feliz ni agradable

Sin embargo, la postura del oficialismo todavía no está definida y varios de los dirigentes consultados coincidieron en señalar que aún no dan por cerrado el tema puesto que resta información por conocer. El presidente de la comisión de Constitución y Legislación, Sebastián Sabini, dijo el martes que para el FA “no es una posición feliz ni agradable” tener que discutir la posible destitución de un senador que fue elegido por el voto popular.

Para los senadores que integran la bancada oficialista, el punto clave a la hora de fijar una postura es reunir más información e insumos sobre el accionar de Ojeda como abogado penalista, en paralelo a su rol como senador.

“Una cosa es que haya firmado un escrito que es lo que trascendió. Otra que haya actuado en otras causas, que haya interactuado con fiscales. Si hay un caso puntual o es una actitud permanente. No permito que nadie le diga a la bancada del FA cómo actuar. Hay enormes dudas sobre las gestiones del senador Ojeda en Fiscalía”, dijo Sebastián Sabini.

Actuar con prudencia

El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que seguirán actuando “con mucha prudencia y no va a ser esta provocación” la que les vaya a cambiar la prudencia. Agregó que el lunes la Mesa Política del FA volverá a tratar el tema, mientras que los legisladores del FA lo analizarán el martes. “Nos parece que lo mejor es poder conversar con todos los documentos arriba de la mesa, incluyendo los que no son de asesores del FA. De hecho, nos hemos preocupado por tener opiniones que no son de frenteamplistas y, francamente, hemos encontrado un consenso muy amplio de opiniones sobre que (Ojeda) violentó la Constitución”, señaló.

Además, Pereira subrayó que “todos los senadores tienen el mismo valor” y mencionó el caso del exlegislador del FA Charles Carrera, a quien “le pidieron un desafuero, renunció a su banca y a ser elegido en la nueva legislatura, por un proceso por el que un año después no se lo había imputado”. Recordó también el caso del exdiputado del FA Daniel Placeres, “que por votar un seguro de paro expandido, fíjense qué cosa más menor, terminó dejando su banca”.

Por último, Pereira insistió con que el que lauda sobre el tema “no es ninguno de los constitucionalistas, sino el Senado”, es decir, “los partidos electos democráticamente”. “Del Frente Amplio no se puede esperar una salida destemplada ni una aplanadora. Se puede esperar que haga cumplir la Constitución. Lo primero que tendría que hacer Ojeda, con sobriedad y humildad, es decir ‘no lo voy a hacer más’. Pero se ve que quiere seguir manteniendo su actividad de abogado en cuestiones que, desde el punto de vista de quienes nos asesoran, está inhabilitado para hacerlas”, finalizó.