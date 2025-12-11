Hacete socio para acceder a este contenido

Orsi se refirió a posible rescisión de contrato con Cardama: "Vamos a ver que pasa"

En improvisada rueda de prensa el presidente Yamandú Orsi habló sobre el contrato con Cardama, el presupuesto y el Premio Nobel de la Paz.

Orsi en la clausura de cursos de la Escuela Naval.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi se refirió a la posible rescisión del contrato con Cardama para la construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV), aunque aclaró que todavía no hay decisión tomada. "Vamos a ver qué pasa".

"Veremos qué pasa, hay que recorrer algunos caminos para ir sobre terreno fértil y poder tener las OPV. Vamos a ver qué pasa", dijo el mandatario en rueda de prensa.

Por este caso, que para el gobierno tiene indicios de fraude, fue interpelada el pasado miércoles la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. La jerarca recibió el respaldo de la bancada del Frente Amplio.

Orsi y el presupuesto

Consultado por la aprobación del Presupuesto, Orsi destacó a la oposición, cuyos votos eran necesarios en la Cámara Baja para aprobar el proyecto de ley dado que el Frente Amplio no tiene mayoría absoluta: "La realidad política uruguaya es bien porfiada y demuestra que la República está en buenas manos", sostuvo.

Sobre críticas al presupuesto educativo, lamentó que "la frazada es corta". Igualmente, destacó que se hizo "un esfuerzo mayor" partiendo "de la base del presupuesto del año pasado".

"Me acuerdo que en el gobierno anterior se hizo un recorte en noviembre. De arranque se hizo un recorte y de ahí se tuvo que edificar, y ahí vino la pandemia y fue más difícil. Nosotros decimos que el Presupuesto empieza con los números del año pasado, te da tranquilidad de que lo que podés poner por encima siempre es ganancia", subrayó.

Desde los gremios educativos y la oposición se cuestiona que el porcentaje del presupuesto destinado a educación es menor en términos porcentuales. Al ser consultado, Orsi respondió: "El incremento presupuestal, que lo hubo, dice que un 40% de ese incremento va a infancia y adolescencia. Con eso digo lo fundamental".

Premio Nobel

Finalmente, Orsi se refirió al Premio Nobel de la Paz reiterando su idea de que debió haber quedado vacante a raíz de los múltiples conflictos bélicos.

"Raramente hago comentarios de los Premios Nobel y no lo voy a hacer ahora tampoco", expresó.

No obstante aclaró: “A mí lo que me preocupa es que nos perdimos la oportunidad a nivel mundial de declarar desierto el Premio Nobel de la Paz. Me parece que era el año para que quedara vacío".

Para el mandatario, esta hubiera sido una "muy buena señal" en un "año bastante complicado".

