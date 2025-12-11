Operadores de Maldonado optimistas ante el inicio de la temporada de turismo

Expectativas a febrero

Un elemento crucial para el éxito de la temporada es febrero, mes que, según Araújo, "va a marcar la diferencia". Esto se debe a que la gente del interior de Argentina, incluyendo el sector rural, suele tomar sus licencias en ese mes. "Este segmento de visitantes está actualmente en una muy buena situación económica", precisó. Además, "febrero resulta atractivo porque los alquileres son más económicos, y ya hay alquileres confirmados para ese mes".

Asimismo, indicó que el nivel de actividad proyectado es tan alto que ya "está costando conseguir personal, lo cual es una pauta positiva que indica la existencia de emprendimientos. El turismo es fundamental para Maldonado, ya que distribuye la riqueza y genera un ingreso genuino de dinero" que beneficia a otros sectores, como el almacenero local".

Todo el panorama auspicia una "muy buena temporada", estimó.

Regreso argentino

"Hay un regreso total de los argentinos, lo que incluye a muchos propietarios que no habían visitado el lugar en bastante tiempo. Este factor se suma al ambiente positivo", indicó.

En otro orden estimó que para que la temporada sea exitosa, "los operadores locales deben asegurar el buen servicio y la amabilidad, características que distinguen a Uruguay y son la razón por la que es elegido por turistas, especialmente argentinos. Los visitantes también valoran mucho la seguridad. Maldonado se destaca por ser uno de los departamentos con más cámaras de seguridad, y los turistas aprecian las iniciativas de vigilancia, como el programa Verano Azul".

Destacó, finalmente, los esfuerzos de la intendencia para mejorar el flujo del tránsito, ya que "los turistas buscan evitar el estrés mientras vacacionan. Todo indica que el departamento está bien posicionado para tener una muy buena temporada".