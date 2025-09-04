Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Derrumbe | aduana | explosión

Abandonado

Derrumbe en la Aduana causó una fuerte "explosión" y preocupación en los vecinos

El derrumbe no dejó heridos y los vecinos relataron que sintieron un fuerte estallido similar a la explosión de una garrafa.

Derrumbe de un edificio en la Aduana

 Captura de pantalla Subrayado
Por Redacción de Caras y Caretas

Una estructura que ya había sido denunciada a la Intendencia de Montevideo (IM) y que tenía una intimación para su demolición, se desplomó este miércoles. El derrumbe afortunadamente, no causó heridos.

La acera sobre la que se encontraba la estructura había sido cerrada de forma preventiva por los Bomberos. "Vi cómo el balcón se hizo un acordeón y empezó a caer", contó la testigo, quien destacó que "por suerte no hubo ningún muerto" en una zona de mucho tránsito peatonal, explicó a Telenoche.

Los vecinos también afirmaron que sintieron una explosión similar al estallido de una garrafa de supergás, cuando constataron el derrumbe del edifico.

El prosecretario de la IM, Diego Olivera, informó que se inspeccionó el edificio lindero y no se encontraron daños. Además, aseguró que se revisará si existían denuncias previas sobre la estructura y cómo se gestionaron, dijo el funcionario en rueda de prensa.

Olivera confirmó que, a pesar de estar en situación de abandono, el padrón tiene un propietario legal. "La arquitecta que lo representa se hizo presente hoy y el propietario deberá responder por los costos para completar la demolición", agregó.

Temas

Dejá tu comentario

