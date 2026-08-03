¿Por qué los feriantes protestan contra la UAM? El cambio de horario desató un conflicto

"Nosotros armamos de las cinco de la mañana a las tres de la tarde. Imagínense comprando a las seis para estar vendiendo a las cinco en la feria; no se llega", afirmó en declaraciones a la prensa. Según explicó, el retraso obliga a realizar las compras con apuro, reduciendo la posibilidad de comparar precios y elegir la mejor mercadería.

Díaz sostuvo que esa situación termina impactando directamente en el bolsillo de los consumidores. "Cuando se compra apurado se puede pagar un cajón a $2.000 cuando, comprando con tiempo, puede costar $800. Esa diferencia después repercute en la canasta familiar", advirtió.

Además, señaló que el problema también afecta a quienes distribuyen productos hacia el interior del país. "No es lo mismo salir a la ruta a las cinco de la mañana que hacerlo a las ocho o nueve. Hay vendedores que recorren varias horas para llegar a departamentos como Maldonado o Paysandú. Todo el trabajo se atrasa", indicó.

El dirigente consideró que la modificación responde a intereses de un grupo reducido de operadores y rechazó que el cambio se justifique por cuestiones vinculadas a los costos laborales durante la noche.

La postura de la UAM

Desde la dirección de la UAM defienden la iniciativa y remarcan que se trata de una prueba temporal que será evaluada antes de tomar una decisión definitiva. El presidente de la UAM, José Saavedra, explicó que el plan comenzó a diseñarse en setiembre del año pasado junto con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Economía, y que busca adecuar los horarios a los nuevos hábitos de consumo. "Las ferias empiezan a funcionar a las siete de la mañana. ¿Quién va hoy a esa hora a una feria?", planteó.

Saavedra sostuvo que el proyecto fue solicitado por cerca de 400 operadores y que también implicó modificaciones en el transporte público para facilitar el acceso de los trabajadores. Asimismo, lamentó que la protesta afectara el abastecimiento habitual del mercado.

"La UAM recibe unas 8.000 personas por día. Hoy unos 250 feriantes obstaculizaron el ingreso y dificultaron el normal abastecimiento para el resto de la ciudadanía", expresó.

Un plan piloto bajo observación

El nuevo esquema horario permanecerá vigente hasta octubre como parte del período de prueba. Finalizado ese plazo, está previsto que la UAM vuelva a abrir a las 04:00 horas mientras las autoridades analizan los resultados obtenidos.

Entretanto, los feriantes mantienen su rechazo y advierten que, si no se revé la medida, continuarán las movilizaciones. El conflicto enfrenta dos visiones opuestas: por un lado, quienes sostienen que el nuevo horario moderniza el funcionamiento del mercado; por otro, quienes afirman que altera la logística de abastecimiento, aumenta los costos y termina perjudicando tanto a los trabajadores como a los consumidores.