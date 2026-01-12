La fiscalización se realizará principalmente mediante cámaras instaladas en 58 ómnibus del transporte colectivo, que permitirán detectar infracciones en tiempo real. En casos puntuales, el control se reforzará con la presencia de inspectores de tránsito en la vía pública y se aplicarán multas de hasta 3 UR. Rige a partir del 15 de enero.
Desde el jueves 15 fiscalizan el carril Solo Bus con cámaras y aplicarán multas de hasta 3 UR
