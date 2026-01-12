Desde el jueves 15 fiscalizan el carril Solo Bus con cámaras y aplicarán multas de hasta 3 UR

Cuándo se puede y cuándo no

La normativa establece que los vehículos particulares solo pueden utilizar el carril Solo Bus en situaciones específicas:

para ingresar o salir de un garaje o cuando sea necesario invadirlo momentáneamente para girar en una esquina.

Cualquier otro uso será considerado infracción.

Multas y montos actualizados

Las sanciones se aplicarán en dos situaciones concretas:

Estacionar en el carril exclusivo para ómnibus: multa de 2 Unidades Reajustables, equivalente a 3.696 pesos a valores de enero de 2026.

Circular por el carril Solo Bus durante 100 metros o más: multa de 3 UR, lo que representa 5.544 pesos.

Horarios de fiscalización

El control del carril Solo Bus se realizará en los siguientes horarios: Lunes a viernes: de 7 a 20 horas. Sábados y feriados: de 7 a 14 horas.

Desde la Intendencia señalaron que el objetivo de la medida es mejorar la circulación del transporte público y evitar el uso indebido del carril exclusivo, especialmente en corredores de alto tránsito.