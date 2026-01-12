Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad 15 | carril |

Conozca la normativa y evite multas

Desde el jueves 15 fiscalizan el carril Solo Bus con cámaras y aplicarán multas de hasta 3 UR

La Intendencia de Montevideo comenzará a fiscalizar a partir de este jueves 15 de enero el uso correcto del carril Solo Bus y aplicará sanciones económicas.

La fiscalización se realizará principalmente mediante cámaras instaladas en 58 ómnibus del transporte colectivo, que permitirán detectar infracciones en tiempo real. En casos puntuales, el control se reforzará con la presencia de inspectores de tránsito en la vía pública y se aplicarán multas de hasta 3 UR. Rige a partir del 15 de enero.

Desde la comuna aclararon que las empresas de transporte no participan del proceso sancionatorio: la visualización de las imágenes, el registro de infracciones y la aplicación de multas estarán exclusivamente a cargo de personal de la Intendencia.

Cuándo se puede y cuándo no

La normativa establece que los vehículos particulares solo pueden utilizar el carril Solo Bus en situaciones específicas:

para ingresar o salir de un garaje o cuando sea necesario invadirlo momentáneamente para girar en una esquina.

Cualquier otro uso será considerado infracción.

Multas y montos actualizados

Las sanciones se aplicarán en dos situaciones concretas:

Estacionar en el carril exclusivo para ómnibus: multa de 2 Unidades Reajustables, equivalente a 3.696 pesos a valores de enero de 2026.

Circular por el carril Solo Bus durante 100 metros o más: multa de 3 UR, lo que representa 5.544 pesos.

Horarios de fiscalización

El control del carril Solo Bus se realizará en los siguientes horarios: Lunes a viernes: de 7 a 20 horas. Sábados y feriados: de 7 a 14 horas.

Desde la Intendencia señalaron que el objetivo de la medida es mejorar la circulación del transporte público y evitar el uso indebido del carril exclusivo, especialmente en corredores de alto tránsito.

