Lo que dejó el ciclón extratropical: 900 árboles caídos y 24 mil usuarios sin luz

"El fenómeno climático resultó en la caída de árboles, el desprendimiento de coberturas livianas y la interrupción de la circulación vehicular por caídas de árboles, principalmente en la región sur del país. En el momento de mayor afectación, UTE reportó más de 24 mil servicios eléctricos comprometidos (si bien la mayoría fue restablecida en breve), y la Dirección Nacional de Bomberos gestionó más de 950 solicitudes de asistencia. Entre el 9 y el 11 de enero, los departamentos de Cerro Largo, Canelones, Montevideo, Florida, Soriano, Artigas y Flores, en algunas de sus localidades experimentaron precipitaciones superiores a los 100 mm", señala el comunicado del Sinae.

Al momento continúan los trabajos de restauración del suministro eléctrico para aproximadamente 5.000 servicios que aún permanecen afectados.

El departamento de Canelones fue uno de los más impactados, registrando 599 árboles caídos, 132 vías obstruidas, 386 incidentes con tendido eléctrico, inundaciones y afectaciones a diversas familias.

En Montevideo, se constataron 314 incidentes, como caída de árboles y problemas en el alumbrado público, mientras que en el departamento de Florida se reportaron 41 afectaciones hasta el momento.