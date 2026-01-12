Uruguay recupera la estabilidad: semana de ascenso térmico y breve tregua tras el ciclón

De acuerdo con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio regional MetSul, el país experimentará un ascenso gradual de las temperaturas. Se espera que las máximas alcancen los 30°C en el sur y sean superiores en el litoral oeste durante los primeros días de la semana. Las mañanas se presentarán frescas y con neblinas aisladas, producto de la humedad remanente en el suelo.