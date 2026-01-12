Uruguay recupera la estabilidad: semana de ascenso térmico y breve tregua tras el ciclón

Tras un fin de semana marcado por la influencia de un ciclón extratropical que generó vientos persistentes y lluvias en gran parte del territorio, los principales modelos meteorológicos confirman una semana de transición hacia condiciones más típicas del verano austral.
De acuerdo con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio regional MetSul, el país experimentará un ascenso gradual de las temperaturas. Se espera que las máximas alcancen los 30°C en el sur y sean superiores en el litoral oeste durante los primeros días de la semana. Las mañanas se presentarán frescas y con neblinas aisladas, producto de la humedad remanente en el suelo.
Puntos clave para la semana:
Lunes a Miércoles: Tiempo estable, cielo mayormente despejado y vientos predominantes del noreste. Ideal para actividades al aire libre y turismo.
Jueves 15: Se estima un incremento de la nubosidad con probabilidad de precipitaciones y algunas tormentas aisladas. El sistema será de rápido desplazamiento.
Próximo Fin de Semana: El ingreso de una masa de aire más seco provocará un ligero descenso térmico, con máximas muy agradables que rondarán los 23°C, brindando un nuevo alivio al calor intenso.
Las autoridades recomiendan a la población y a los navegantes mantenerse informados a través de los canales oficiales, especialmente ante la rotación de vientos prevista por Windguru para el miércoles, que podría incrementar el oleaje en la costa atlántica.