Desempleo aumenta 0,1 punto porcentual en agosto al alcanzar el 7,0 %

El desempleo en Uruguay registró un incremento marginal durante el mes de agosto de 2025. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la tasa de desocupación se situó en 7,0%, lo que representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con el 6,9% reportado en julio.
Según el informe, la estructura del mercado laboral para el total del país en agosto se estableció con una tasa de actividad del 64,4% y una tasa de empleo del 59,8%. Este repunte en el desempleo implica que 130.300 personas se encontraban desocupadas en el octavo mes del año.
Perspectiva y Desafíos de Género
El nivel de desocupación en lo que va del año ha mostrado una relativa estabilidad, oscilando en un rango estrecho:
*Enero: 8,1%
*Febrero: 7,9%
*Marzo y Abril: 8,0%
*Mayo: 7,8%
*Junio: 7,3%
*Julio: 6,9%
*Agosto: 7,0%
Al analizar la desagregación por género, se evidencia una persistente brecha de género en el desempleo. La tasa de desocupación para las mujeres alcanzó el 8,3%, un valor significativamente superior al 5,9% registrado entre los hombres.
Precariedad laboral adicional
Más allá de la cifra general de desempleo, el informe también revela indicadores de precariedad en la población ocupada:
Subempleo: El 9,7% de los trabajadores se encuentra en situación de subempleo, lo que indica que trabajan menos de 40 horas semanales y manifiestan el deseo de extender su jornada laboral.
Informalidad: Un desafío estructural adicional es la falta de registro en la seguridad social, que afecta al 22,3% del total de la población ocupada.
Estos datos confirman que, si bien la tasa de desempleo es un indicador clave, la calidad del empleo y la protección social de los trabajadores siguen siendo áreas críticas para la política económica y social del país.