Desempleo aumenta 0,1 punto porcentual en agosto al alcanzar el 7,0 %

*Enero: 8,1%

*Febrero: 7,9%

*Marzo y Abril: 8,0%

*Mayo: 7,8%

*Junio: 7,3%

*Julio: 6,9%

*Agosto: 7,0%

Al analizar la desagregación por género, se evidencia una persistente brecha de género en el desempleo. La tasa de desocupación para las mujeres alcanzó el 8,3%, un valor significativamente superior al 5,9% registrado entre los hombres.

Precariedad laboral adicional

Más allá de la cifra general de desempleo, el informe también revela indicadores de precariedad en la población ocupada:

Subempleo: El 9,7% de los trabajadores se encuentra en situación de subempleo, lo que indica que trabajan menos de 40 horas semanales y manifiestan el deseo de extender su jornada laboral.

Informalidad: Un desafío estructural adicional es la falta de registro en la seguridad social, que afecta al 22,3% del total de la población ocupada.

Estos datos confirman que, si bien la tasa de desempleo es un indicador clave, la calidad del empleo y la protección social de los trabajadores siguen siendo áreas críticas para la política económica y social del país.