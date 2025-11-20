Desempleo aumenta 0,4 puntos porcentuales en octubre y se sitúa en 7,3 %

La tasa de desempleo en Uruguay fue del 7,3 por ciento en octubre, 0,4 puntos porcentuales más que en septiembre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
"En octubre del 2025 para el total país la tasa de actividad se situó en 64,7 por ciento, la tasa de empleo en 60,0 por ciento y la tasa de desempleo en 7,3 por ciento", indicó el organismo en su informe.
En lo que va del año, el nivel de desocupación se mantuvo relativamente constante: 8,1 por ciento en enero, 7,9 en febrero, del 8,0 por ciento en marzo y abril, 7,8 en mayo, 7,3 en junio, 6,9 en julio, 7,0 en agosto, y 6,9 en setiembre.
En el décimo mes del año se registraron 131.300 personas desocupadas, indicó el INE.
Con respecto al género, se reportó un 6,1 por ciento de desempleo entre los hombres y un 8,6 por ciento entre las mujeres.
Entre la población ocupada, el 9,5 por ciento se encuentra subempleada, es decir, trabaja menos de 40 horas semanales y quisiera hacerlo por más tiempo.
Además, el 21,5 por ciento de los trabajadores no está registrado en la seguridad social.