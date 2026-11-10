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Sociedad El Meo | Operación Trazador | Marconi

Nuevo operativo

Detuvieron a "El Meo", un peso pesado del negocio del narcotráfico en el Marconi

La captura de Edgardo Fabián Bonino Castro, alias "El Meo", se concretó en el marco de un operativo policial vinculado a la denominada Operación Trazador.

Detuvieron a El Meo, un peso pesado del negocio de la pasta base en Marconi.

Detuvieron a "El Meo", un peso pesado del negocio de la pasta base en Marconi.

 Ministerio del Interior
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La brigada Antidrogas de la Policía de Montevideo detuvo en las últimas horas a Edgardo Fabián Bonino Castro, conocido como “El Meo” e identificado por los investigadores como uno de los principales narcotraficantes de pasta base con fuerte influencia en el barrio Marconi.

Según informó Telemundo, la captura se concretó en el marco de un operativo policial que vinculado a la denominada Operación Trazador. Al momento de su deteción, Bonino se encontraba en una automotora de Canelones, ubicada en Parque Miramar, junto a otras tres personas, entre las que se encuentra su pareja.

De acuerdo con los elementos recabados por la investigación, la sustancia estupefaciente incautada en el operativo pertenecía a "El Meo", cuya base de operaciones se encontraba en la mencionada zona montevideana.

Esta nueva intervención policial se enlaza directamente con el expediente que derivó en la condena de Pablo Leiva, quien cumplía funciones como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, y profundiza los rastros sobre los eslabones logísticos y financieros de la organización criminal.

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