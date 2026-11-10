La brigada Antidrogas de la Policía de Montevideo detuvo en las últimas horas a Edgardo Fabián Bonino Castro, conocido como “El Meo” e identificado por los investigadores como uno de los principales narcotraficantes de pasta base con fuerte influencia en el barrio Marconi.
Nuevo operativo
Detuvieron a "El Meo", un peso pesado del negocio del narcotráfico en el Marconi
La captura de Edgardo Fabián Bonino Castro, alias "El Meo", se concretó en el marco de un operativo policial vinculado a la denominada Operación Trazador.